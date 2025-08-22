Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết người

Chiều 22/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h10' ngày 21/8/2025, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

2 đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động tối ngày 21/8.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 02 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 02 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 02 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 02 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.