Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công
GĐXH - Ngày 22/8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.
Tại bệnh viện, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần đại úy Công và gia đình. Đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Nhân dịp này, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, đồng chí Giám đốc CATP gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa đồng chí Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho đồng chí Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.
Đồng chí trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đồng chí Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đồng chí Công.
Thay mặt gia đình, chị Trịnh Thị Loan, vợ đại úy Lê Đình Công, xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của cá nhân đồng chí Giám đốc CATP, các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng chức năng cùng đồng chí, đồng đội. Chị khẳng định đây là nguồn động lực lớn để gia đình và bản thân đại úy Công vững tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, mau chóng phục hồi.
