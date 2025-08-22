Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Ngày 22/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Phan Thị Hồng Vân (SN 1976, trú tại TP Huế).
Theo cáo trạng, Lê Thị Lệ Hằng (đã mất) từng giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng VIB Trường Tiền. Hằng được Ngân hàng VIB tín nhiệm giao toàn quyền trong việc quản lý, kinh doanh, đặc biệt có thẩm quyền phán quyết hạn mức tín dụng độc lập và chịu trách nhiệm với các quyết định.
Phan Thị Hồng Vân, từ năm 2006 là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương tại Huế, đến tháng 10/2010 đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.
Từ tháng 3-6/2011, Hằng cấu kết với Vân thực hiện hành vi gian dối. Hằng lợi dụng chức vụ để lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.
Vân ký nhiều chứng từ liên quan như hợp đồng tín dụng, ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, hợp đồng tiền gửi nhằm hợp thức hóa thủ tục.
Hằng và Vân thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Vân sử dụng vào các dự án đầu tư cũng như mục đích cá nhân.
Đến nay, số tiền gốc chưa khắc phục còn hơn 19,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Hằng giữ vai trò chính, người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Vân với vai trò đồng phạm có sự giúp sức tích cực, tạo điều kiện để Hằng hoàn tất các thủ tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX tuyên phạt Phan Thị Hồng Vân 17 năm tù giam.
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
GĐXH - Ngày 22/8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.
GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8.
Chỉ trong 1 ngày, Lê Trường Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà chủ, "đốt" sạch vào cờ bạc trực tuyến.
GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.
Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.
Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.
Lực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.
