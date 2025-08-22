Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 22/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Phan Thị Hồng Vân (SN 1976, trú tại TP Huế).

Theo cáo trạng, Lê Thị Lệ Hằng (đã mất) từng giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng VIB Trường Tiền. Hằng được Ngân hàng VIB tín nhiệm giao toàn quyền trong việc quản lý, kinh doanh, đặc biệt có thẩm quyền phán quyết hạn mức tín dụng độc lập và chịu trách nhiệm với các quyết định.

Phan Thị Hồng Vân, từ năm 2006 là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương tại Huế, đến tháng 10/2010 đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.

Phan Thị Hồng Vân tại tòa.

Từ tháng 3-6/2011, Hằng cấu kết với Vân thực hiện hành vi gian dối. Hằng lợi dụng chức vụ để lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.

Vân ký nhiều chứng từ liên quan như hợp đồng tín dụng, ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, hợp đồng tiền gửi nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Hằng và Vân thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Vân sử dụng vào các dự án đầu tư cũng như mục đích cá nhân.

Đến nay, số tiền gốc chưa khắc phục còn hơn 19,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Hằng giữ vai trò chính, người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Vân với vai trò đồng phạm có sự giúp sức tích cực, tạo điều kiện để Hằng hoàn tất các thủ tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt Phan Thị Hồng Vân 17 năm tù giam.