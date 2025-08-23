Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.
Sáng ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chiều ngày 22/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó, khoảng 00h10, ngày 21/8/2025, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh. Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Phạm Đức Thọ cho rằng, 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà.
Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Hải Hậu tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào lúc 0h10 ngày 21/8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Phạm Đức T (trú tại xã Hải Quang, Ninh Bình) đã có hành vi dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng đang tiếp đón mẹ mình là bà Nguyễn Thị L nhập viện vì đau bụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.
Việc một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc làm nhiệm vụ rạng sáng 21/8, không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành nhân viên y tế. Sự việc cho thấy môi trường bệnh viện nơi lẽ ra cần sự bình tĩnh, chia sẻ lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người đang ngày đêm cứu chữa người bệnh.
Nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ không chỉ là nỗi đau riêng của ngành y tế, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. Nhân viên y tế cần được tôn trọng và bảo vệ để họ yên tâm cứu chữa người bệnh. Mỗi người dân, khi đưa người thân đi khám chữa bệnh, cần bình tĩnh, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Chỉ có như vậy, môi trường bệnh viện mới thực sự là nơi an toàn, nhân văn và đúng nghĩa là chốn "cứu người".
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.
Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (tỉnh Lâm Đồng) khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
GĐXH - Ngày 22/8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.
GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8.
Chỉ trong 1 ngày, Lê Trường Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà chủ, "đốt" sạch vào cờ bạc trực tuyến.
