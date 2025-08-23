Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu

Sáng ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chiều ngày 22/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 00h10, ngày 21/8/2025, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh. Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Phạm Đức Thọ cho rằng, 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Hải Hậu tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Đức Thọ tại cơ quan công an.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào lúc 0h10 ngày 21/8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông Phạm Đức T (trú tại xã Hải Quang, Ninh Bình) đã có hành vi dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng đang tiếp đón mẹ mình là bà Nguyễn Thị L nhập viện vì đau bụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và xử lý.

Việc một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc làm nhiệm vụ rạng sáng 21/8, không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành nhân viên y tế. Sự việc cho thấy môi trường bệnh viện nơi lẽ ra cần sự bình tĩnh, chia sẻ lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người đang ngày đêm cứu chữa người bệnh.

Nhân viên y tế bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ không chỉ là nỗi đau riêng của ngành y tế, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. Nhân viên y tế cần được tôn trọng và bảo vệ để họ yên tâm cứu chữa người bệnh. Mỗi người dân, khi đưa người thân đi khám chữa bệnh, cần bình tĩnh, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Chỉ có như vậy, môi trường bệnh viện mới thực sự là nơi an toàn, nhân văn và đúng nghĩa là chốn "cứu người".



