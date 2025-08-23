Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.
Ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, vừa ban hành văn bản cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo học sinh.
Theo cơ quan công an và Bộ GD&ĐT, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ điều tra rồi bịa đặt rằng nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền hoặc đang bị truy nã. Chúng liên tục gây áp lực, buộc học sinh giữ bí mật, rời khỏi gia đình, thuê nhà nghỉ để ở một mình, thậm chí cắt liên lạc với người thân.
Một số trường hợp, nạn nhân còn bị ép cung cấp hình ảnh, clip nhạy cảm để làm "con tin". Sau đó, nhóm lừa đảo gọi cho gia đình thông báo con em họ "bị bắt cóc", đe dọa hành hạ hoặc tung clip lên mạng nhằm buộc phụ huynh chuyển tiền. Khi đạt được mục đích, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, bỏ mặc học sinh trong trạng thái hoảng loạn, còn gia đình thì mất một số tiền lớn.
Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Nghệ An ra văn bản yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Công văn nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện sớm các thủ đoạn lừa đảo như cho vay online, tiền ảo, bán hàng đa cấp, cờ bạc, cá độ bóng đá… nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị lôi kéo, xâm hại.
Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, biểu hiện cá biệt hoặc dễ bị tác động để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, các trường phải niêm yết số điện thoại công an khu vực, đường dây nóng hình sự để sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có tình huống khẩn cấp.
Cơ quan chức năng khuyến cáo:
Không tin vào các cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt khi có nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền;
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh, clip riêng tư cho người lạ;
Khi nhận được thông tin bất thường liên quan đến con em mình, phụ huynh cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm và công an địa phương;
Học sinh cần được trang bị kỹ năng an toàn mạng, luôn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp tình huống đáng ngờ.
Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải HậuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.
Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết ngườiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?Pháp luật - 4 giờ trước
Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ điPháp luật - 4 giờ trước
Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (tỉnh Lâm Đồng) khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết ngườiPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình CôngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.
Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ độngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8.
Trong 1 ngày, nhân viên ‘đốt’ 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ trong 1 ngày, Lê Trường Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà chủ, “đốt” sạch vào cờ bạc trực tuyến.
Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.