Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh

Ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, vừa ban hành văn bản cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo học sinh.

Qua mạng xã hội, nhiều học sinh bị lừa đảo, bắt cóc. Ảnh: Internet

Theo cơ quan công an và Bộ GD&ĐT, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ điều tra rồi bịa đặt rằng nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền hoặc đang bị truy nã. Chúng liên tục gây áp lực, buộc học sinh giữ bí mật, rời khỏi gia đình, thuê nhà nghỉ để ở một mình, thậm chí cắt liên lạc với người thân.

Một số trường hợp, nạn nhân còn bị ép cung cấp hình ảnh, clip nhạy cảm để làm "con tin". Sau đó, nhóm lừa đảo gọi cho gia đình thông báo con em họ "bị bắt cóc", đe dọa hành hạ hoặc tung clip lên mạng nhằm buộc phụ huynh chuyển tiền. Khi đạt được mục đích, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, bỏ mặc học sinh trong trạng thái hoảng loạn, còn gia đình thì mất một số tiền lớn.

Các cuộc gọi lừa đảo đang ngày càng gia tăng. Ảnh: Internet

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Nghệ An ra văn bản yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Công văn nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện sớm các thủ đoạn lừa đảo như cho vay online, tiền ảo, bán hàng đa cấp, cờ bạc, cá độ bóng đá… nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị lôi kéo, xâm hại.

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, biểu hiện cá biệt hoặc dễ bị tác động để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, các trường phải niêm yết số điện thoại công an khu vực, đường dây nóng hình sự để sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Không tin vào các cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt khi có nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền; Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh, clip riêng tư cho người lạ; Khi nhận được thông tin bất thường liên quan đến con em mình, phụ huynh cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm và công an địa phương; Học sinh cần được trang bị kỹ năng an toàn mạng, luôn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp tình huống đáng ngờ.

Làm thế nào để tránh bẫy lừa đảo của những kẻ mạo danh cán bộ BHXH? GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khi các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân.



