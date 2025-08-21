Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Thứ năm, 23:11 21/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 21/8, chiếc xe máy do 2 thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm (TP Hà Nội) - khu vực đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

2 đối tượng phóng xe như bay, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ.

Khi phát hiện sự việc, tổ công tác Công an TP Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên cầm lái không những không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ khiến nạn nhân bị hất văng, ngã mạnh xuống đường.

Chiếc xe máy cùng 2 thanh niên sau cú va chạm đã văng xa, một người nằm bất động dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Chiếc xe máy do 2 thanh niên cầm lái tại hiện trường.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp 2 thanh niên "thông chốt", tông cảnh sát cơ động bị thương.

Về tình trạng sức khoẻ của cán bộ cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, cán bộ này bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTBắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Nguyên nhân taxi tông sập tường nhà dân, tài xế cầm dao đi quanh hiện trường

Nguyên nhân taxi tông sập tường nhà dân, tài xế cầm dao đi quanh hiện trường

Tạm giữ tài xế xe công nghệ tông chết bé gái 4 tuổi ở TP.HCM

Tạm giữ tài xế xe công nghệ tông chết bé gái 4 tuổi ở TP.HCM

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Cùng chuyên mục

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Xã hội - 3 giờ trước

Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Pháp luật - 16 giờ trước

Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Xem nhiều

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Pháp luật

GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật
Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top