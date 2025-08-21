Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 21/8, chiếc xe máy do 2 thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm (TP Hà Nội) - khu vực đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

2 đối tượng phóng xe như bay, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ.

Khi phát hiện sự việc, tổ công tác Công an TP Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên cầm lái không những không chấp hành mà còn lao thẳng xe vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ khiến nạn nhân bị hất văng, ngã mạnh xuống đường.

Chiếc xe máy cùng 2 thanh niên sau cú va chạm đã văng xa, một người nằm bất động dưới đường, người còn lại bị tổ công tác nhanh chóng khống chế.

Chiếc xe máy do 2 thanh niên cầm lái tại hiện trường.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp 2 thanh niên "thông chốt", tông cảnh sát cơ động bị thương.

Về tình trạng sức khoẻ của cán bộ cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, cán bộ này bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.