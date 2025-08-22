Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người
GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Sự việc hai nam thanh niên "thông chốt", tông trọng thương một chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành (A80) tối 21/8 tại Hà Nội đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Gia đình và Xã hội, TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hành vi của hai đối tượng “thông chốt” điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao vào đường cấm là hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.
Góc nhìn pháp lý vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động trọng thương ở Hà Nội.
Đặc biệt, hậu quả đã gây thương tích nghiêm trọng cho chiến sĩ CSCĐ nên các đối tượng này chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính, khả năng nhận thức và mức độ nhận thức của các đối tượng này về hành vi của mình.
Nếu kết quả xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được rằng hành vi lao xe với tốc độ cao vào tổ công tác có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện, thì có thể xử lý các đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là "giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân". Với tội danh này, hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội Giết người, các đối tượng cũng có thể bị xử lý về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự, với hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù.
2 đối tượng điều khiển xe máy thông chốt tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động tối 21/8.
Cũng theo luật sư Cường, hành vi của hai đối tượng này là rất đáng lên án, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang háo hức chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng đang ngày đêm tập luyện, bảo vệ an ninh, thì lại xuất hiện những hành vi có tính chất phá hoại, gây rối, xâm phạm đến thân thể của người thi hành công vụ.
"Hành vi này gây mất an ninh trật tự, cản trở việc thi hành công vụ và có thể tạo ra những hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Bởi vậy, những hành vi như thế này sẽ bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ và cần phải xử lý nghiêm minh bằng chế tài của pháp luật", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Bên cạnh đó, những thông tin bước đầu cho thấy các thanh niên này tuổi đời còn khá trẻ, có lẽ chưa đủ 18 tuổi, tuy nhiên đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vụ việc này sẽ là bài học lớn cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý con cái. Những đứa trẻ thiếu sự quản lý chặt chẽ từ gia đình sẽ dễ dẫn đến tình trạng hư hỏng, coi thường pháp luật.
Dù các đối tượng có hoàn cảnh như thế nào, nhận thức ra sao thì hành vi rõ ràng là rất nguy hiểm và việc bị xử lý hình sự là không thể tránh khỏi. Ngoài trách nhiệm hình sự, các đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ chi phí cứu chữa, tiền tổn thất về tinh thần và các chi phí khác cho chiến sĩ CSCĐ theo quy định.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tuân thủ pháp luật. Các bậc phụ huynh cũng cần siết chặt việc quản lý con em mình.
Mọi hành vi có tính chất phá rối, gây mất an ninh trật tự, cản trở người thi hành công vụ đều cần phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh để đảm bảo lễ kỷ niệm của dân tộc được diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn và hạnh phúc.
