Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết
Trong lúc đi dạo, người phụ nữ bất ngờ trượt chân và rơi xuống giếng bỏ hoang có rất nhiều rắn và muỗi.
Tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một phụ nữ 48 tuổi đã rơi xuống giếng và không chỉ bị rắn cắn, muỗi đốt mà còn bị gãy xương sườn. Tuy nhiên, sau 54 giờ kiên trì, cô đã được giải cứu thành công, đằng sau là một câu chuyện vô cùng cảm động.
Cụ thể, vào sáng ngày 13/9, cô Tần rảnh rỗi nên đi dạo trong khu rừng quen thuộc, ai ngờ trong bụi cỏ lại có một cái giếng bỏ hoang, cô trượt chân ngã xuống. Cô cố gắng bám vào thành giếng để tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng, chờ đợi lực lượng cứu hộ xuất hiện.
Vì cô không về nhà, gia đình phát hiện có điều bất thường nên đã liên lạc với người thân và bạn bè để tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Đến chiều ngày 14/9, sau khi tìm kiếm không có kết quả, họ đành phải báo cảnh sát.
Tuy nhiên, cảnh sát đã xem xét camera giám sát và tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy cô. Đến hơn 9h ngày 15/9, gia đình khẩn cấp yêu cầu trung tâm cứu hộ giúp đỡ, nhân viên cứu hộ ngay lập tức triển khai tìm kiếm trên diện rộng, vừa tìm vừa gọi tên cô Tần. Khoảng 13h45, họ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, cuối cùng đã tìm thấy cô Tần mất tích trong một cái giếng sâu phủ đầy cỏ dại.
Lúc đó, cô Tần đang ngâm mình trong nước, toàn thân trắng bệch, những ngón tay tái nhợt bám chặt vào các kẽ đá ẩm ướt của thành giếng để khỏi chìm xuống. Cô ấy gần như kiệt sức, nhưng vẫn không dám buông tay.
Với sự hợp tác của lực lượng cứu hộ, cô Tần đã được kéo ra khỏi giếng một cách an toàn, sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Kết quả kiểm tra cho thấy cô Tần bị gãy 2 xương sườn, kèm theo tràn khí màng phổi nhẹ, ngoài ra còn có vết cắn của muỗi và rắn, nhưng may mắn là không có độc. Cô được nhập viện theo dõi vài ngày, nếu không có gì thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Nhớ lại 54 giờ vùng vẫy tìm sự sống trong giếng sâu, cô Tần nói: "Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, cứ kêu cứu liên tục. Nước giếng rất lạnh, lại có rất nhiều côn trùng, còn có mấy con rắn bơi lội trong nước. Cô đã nhiều lần nghe thấy có người gọi mình, nhưng giọng của cô lại không truyền ra được, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng khi nghĩ đến các con, chồng và cha mẹ đã 70, 80 tuổi, nếu bỏ cuộc thì sẽ chìm xuống, cô lại có thêm động lực để tiếp tục".
Sự lo lắng cho gia đình đã giúp cô Tần nhiều lần động viên bản thân đừng bỏ cuộc. Từ ngày đến đêm, rồi từ đêm đến ngày, cố gắng chịu đựng cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng gọi của lực lượng cứu hộ. "Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng được cứu rồi, vội vàng hét lên 'Tôi ở đây, tôi ở đây, mau cứu tôi'", cô Tần nói.
Và kết quả, lần này cô không phải thất vọng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cô.
