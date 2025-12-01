Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146

Theo Guardian, cảnh sát Hong Kong ngày 30/11 đã tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, qua đó phát hiện thêm nhiều thi thể của các nạn nhân.

"Chúng tôi đang rà soát kỹ lưỡng từng căn hộ trong khu chung cư. Dù kết cấu của các tòa nhà vẫn được đảm bảo, nhưng công tác tìm kiếm diễn ra tương đối chậm. Bên trong rất tối, ánh sáng yếu khiến việc làm nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đặc biệt ở những khu vực xa cửa sổ. Hiện đội cứu nạn mới kiểm tra được 4 trong tổng số 7 tòa thuộc cụm chung cư", ông Cheng Ka-chun, chỉ huy đơn vị nhận dạng nạn nhân của cảnh sát Hong Kong cho biết.

Người dân Hong Kong đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư. Ảnh: China Daily

Bà Tsang Shuk-yin, người đứng đầu đơn vị xử lý thương vong của cảnh sát Hong Kong, thông tin rằng số người thiệt mạng vì vụ cháy hiện đã tăng lên 146.

"Tính đến 16h, số nạn nhân tử vong đã tăng lên 146, chúng tôi không thể loại trừ khả năng con số này tiếp tục tăng. Hiện vẫn còn 100 người được cho là mất tích và 79 người bị thương", bà Tsang nói.

Người dân Hong Kong đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư. Ảnh: China Daily

Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát Hong Kong đã bắt 11 người với cáo buộc tham nhũng và ngộ sát trong dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu HKD (hơn 42 triệu USD). Tuy vậy, nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ cháy vẫn chưa được công bố.

Vào ngày Chủ nhật, đã có rất nhiều người tập trung ở bên ngoài khu chung cư để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy chung cư này được coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng 70 năm qua.