Người phụ nữ U70 được chồng trẻ 31 tuổi cưng chiều, gọi là 'công chúa' mỗi ngày

Theo hãng truyền thông Chanto Web , sau hơn 2 thập kỷ gắn bó cùng người chồng đầu tiên, bà Azarashi (Nhật Bản) ly hôn ở tuổi 48 và trở thành mẹ đơn thân . Do có nhu cầu tìm bạn tâm giao, bà đã thử làm quen một vài người trên các ứng dụng hẹn hò, song không có kết quả.

Suốt thời gian dài sau đó, bà sống độc thân và điều hành một doanh nghiệp chuyên về quần áo thú cưng.

Hiện tại, dù đã 63 tuổi, song bà Azarashi được nhiều người nhận định là có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Chanto JP

Vào một ngày tháng 8/2020, trong lúc đang ngồi trong quán cà phê ở Tokyo, bà Azarashi tình cờ phát hiện một chiếc điện thoại di động do ai đó để quên.

Chủ nhân chiếc điện thoại sau đó đã gọi thử vào số máy của mình và đến gặp bà Azarashi để nhận lại.

Một tuần sau, chàng trai trẻ bị mất điện thoại và bà Azarashi lại tình cờ đi cùng một chuyến tàu điện nên quyết định làm quen và trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Kể từ đó, họ dần gắn bó và nói chuyện nhiều hơn. Azarashi chia sẻ: “Bất kể tôi nói về chủ đề gì, từ công việc, cuộc sống thường ngày hay sở thích, cậu ấy đều chăm chú lắng nghe và rất thấu hiểu. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của đối phương và hạnh phúc vì điều đó".

Bà Azarashi và chồng trẻ nên duyên sau nhiều lần tình cờ gặp nhau. Ảnh: Chanto JP

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai đã trao cho Azarashi một bức thư tình có nội dung: "Xin hãy là công chúa của anh".

Cặp đôi chỉ phát hiện tuổi thật của nhau sau 1 tháng hẹn hò. Khi đó, bà Azarashi đã 60 tuổi, còn bạn trai chỉ vừa bước sang tuổi 28.

Dù hơn bạn trai của mẹ tới 6 tuổi và đã lập gia đình, song con trai bà Azarashi được cho là vẫn hết lòng ủng hộ mẹ theo đuổi hạnh phúc. Trong khi đó, phía gia đình đàng trai, sau khi phản đối vì chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa 2 bên, cũng đã nhượng bộ vì sự quyết tâm của cặp đôi.

Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào đúng dịp Giáng sinh năm 2022.

Cả hai chính thức về chung một nhà từ cuối năm 2022. Ảnh: Chanto JP

Hiện nay, sau 3 năm "góp gạo thổi cơm chung", bà Azarashi và chồng rất hạnh phúc, còn cùng nhau mở một công ty mai mối. Azarashi cho biết, 2 vợ chồng gọi nhau là "hoàng tử" và "công chúa".

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cả hai lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số nhận xét rằng: "Azarashi trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, tự tin và độc lập về tài chính nên hoàn toàn xứng đáng được yêu thương".

Lấy chồng kém cả tuổi con khiến Azarashi vấp phải nhiều lời đàm tiếu, dị nghị. Ảnh: Chanto JP

Trong khi cũng có người tỏ ra quan ngại sự thủy chung của người chồng trẻ: "Nếu một ngày anh ta ngoại tình và đi theo những người phụ nữ trẻ đẹp hơn thì bà ấy sẽ thế nào?".

Đáp lại, Azarashi cho biết bà sẵn sàng chấp nhận mọi điều xảy đến trong tương lai, nhưng hiện tại cũng sẽ bình thản tận hưởng hạnh phúc mình đang có.