Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ
GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.
Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 13846/VP-KGVX ngày 03/9/2025 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà về việc tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.
Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, UBND các phường, xã và đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, thông tin, truyền thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định;
Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở y tế, sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật. Báo cáo Bộ Y tế, UBND Thành phố theo quy định.
Cùng thời điểm, UBND Thành phố cũng Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND xã, phường trong quản lý hoạt động của Trạm y tế xã, phường.
Theo quy chế mới, Sở Y tế và UBND cấp xã thực hiện phối hợp theo nguyên tắc rõ thẩm quyền, minh bạch trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo của ngành y tế, gắn với đặc thù địa bàn hành chính cơ sở.
Ngoài ra, quy chế tập trung các nội dung phối hợp về:
(1) Triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội đối với Trạm Y tế xã;
(2) Tham mưu, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành y tế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương;
(3) Phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp xã. Kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, những bất cập;
(4) Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án, hoạt động y tế, công tác thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe tại địa phương.
Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.
Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệmBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Công thương vừa có Quyết định về việc tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 – Vietnam Grand Sale 2025", bắt đầu từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất véBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.
Căn hộ cho thuê 'lên ngôi' vì giá nhà tăng quá caoBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
Giá nhà tăng quá cao khiến nhiều người phải chuyển hướng đi thuê để không phải chịu áp lực về tài chính.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.
Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.
5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiềnBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp tài khoản ngân hàng này nếu chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đề ra.