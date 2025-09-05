Mới nhất
Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Thứ sáu, 14:06 05/09/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.

Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 13846/VP-KGVX ngày 03/9/2025 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà về việc tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, UBND các phường, xã và đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, thông tin, truyền thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định;

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép. Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở y tế, sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật. Báo cáo Bộ Y tế, UBND Thành phố theo quy định.

Cùng thời điểm, UBND Thành phố cũng Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND xã, phường trong quản lý hoạt động của Trạm y tế xã, phường. 

Theo quy chế mới, Sở Y tế và UBND cấp xã thực hiện phối hợp theo nguyên tắc rõ thẩm quyền, minh bạch trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo của ngành y tế, gắn với đặc thù địa bàn hành chính cơ sở.

Ngoài ra, quy chế tập trung các nội dung phối hợp về:

(1) Triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực y tế,  an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội đối với Trạm Y tế xã;

(2) Tham mưu, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành y tế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương;

(3) Phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp xã. Kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, những bất cập;

(4) Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án, hoạt động y tế, công tác thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe tại địa phương.

B.Loan
