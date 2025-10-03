Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Thứ sáu, 06:54 03/10/2025 | Xu hướng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.

TikTok Shop là sàn thương mại điện tử có doanh số bán bánh trung thu mạnh nhất, với 29,9 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng; Shopee đứng thứ 2 với 20,5 tỷ đồng. Phần còn lại chia cho 2 sàn Tiki và Lazada, trong đó Lazada đạt doanh số 1,3 tỷ; Tiki bán được 34,6 triệu đồng.

Thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, chỉ trong 1 tháng (từ 24/8 - 22/9, có 796 nghìn sản phẩm bánh trung thu được khách đặt mua qua 4 sàn thương mại điện tử trên, với tổng giá trị 51,7 tỷ đồng.

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng - Ảnh 1.

Bánh giá rẻ từ 10.000-200.000 đồng được mua nhiều nhất qua sàn thương mại điện tử.(Nguồn: Metric)

Số liệu thống kê cũng cho thấy, bánh trung thu có giá rẻ được mua mạnh hơn nhóm bánh cao cấp, đặc biệt ở nhóm có phân khúc giá từ 10.000 đồng đến dưới 200.000 đồng. Trong đó, nhóm bánh có giá 50.000 - 100.000 đồng mang về doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng. Nhóm có giá 100.000 - 200.000 đồng cũng đạt hơn 14 tỷ đồng còn ở phân khúc giá 200.000 - 500.000 đồng cũng thu hơn 8,6 tỷ đồng trong tháng.

Đáng chú ý, bánh giá rẻ chỉ từ 10.000 - 50.000 đồng đã mang về doanh số hơn 10,5 tỷ đồng. Ở nhóm bánh giá rẻ này, riêng TikTok Shop đã chiếm 8,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm bánh cao cấp từ 2 triệu đồng trở lên không ghi nhận giao dịch nào.

Thống kê của Metric cũng cho thấy các doanh nghiệp sản xuất bánh lâu năm, uy tín chiếm phần lớn doanh số trên sàn thương mại điện tử. Trong đó, dẫn đầu là Kinh Đô với 34,1%, thương hiệu Lâm Thủy chiếm 26,2%, Tân Dân Lợi chiếm 17,9% và Thanh Dung chiếm 9,4%.

Các thương hiệu quen thuộc khác như Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido’s và Bibizan doanh số đều ghi nhận dưới 3%.

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng - Ảnh 2.

10 thương hiệu lớn chiếm gần 60% doanh số bánh trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử. (Nguồn: Metric)

Trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất, bánh nướng có giá 35.000 - 55.000 đồng/cái của các thương hiệu như Tiệm Xuân Tùng và Lâm Thủy được mua nhiều nhất.

Ngoài ra, combo bánh mochi trứng muối giá từ 100.000 - 130.000 đồng cũng được khách ưa chuộng mùa Trung thu này.

Trên sàn doanh thu lớn, nhưng các cửa hàng bánh trung thu truyền thống lại vắng khách mua.

Ghi nhận tại các điểm bán bánh trung thu ở các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân ngày 1/10 cho thấy các bảng giảm giá "mua 1 được 3", "mua 1 tặng 1", chiết khấu 10 - 20% cho khách mua số lượng nhiều, tặng lồng đèn đã được áp dụng nhưng không có khách mua.

Nhân viên các quầy hàng tại đây cho biết mấy ngày liên tiếp gần như không bán được hàng do mưa lớn, buổi tối khách ngại ra đường.

Trên các nền tảng mạng xã hội mùa Trung thu này cũng không xuất hiện hiện tượng quảng cáo rầm rộ "bánh trung thu nhà làm" như mọi năm. Một phần lý do được người bán tiết lộ "ngại cơ quan chức năng kiểm tra", khi trước đó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan khẳng định "bánh trung thu nhà làm chỉ nên để nhà ăn".

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng - Ảnh 3.

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng. (Ảnh minh họa)

Sở đã đẩy mạnh kiểm tra và xử phạt nghiêm các điểm sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không đủ các quy định công bố, từ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp làm bánh, điều kiện an toàn thực phẩm...

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng khuyến cáo bánh trung thu là sản phẩm theo mùa vụ, thời hạn sử dụng ngắn nên người tiêu dùng cần chú ý khi mua và sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng bánh hết hạn, không ghi hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc...

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bánh trung thu là mặt hàng đặc thù, tiêu thụ nhanh trong thời gian ngắn nhưng tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng TP.HCM quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ đầu vụ và đang tăng cường kiểm tra tại các điểm sản xuất, điểm bán bánh thời điểm cận Tết Trung thu, tránh tình trạng sản phẩm kém chất lượng, hết hạn được tung ra thị trường.

Hà Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

Xu hướng - 5 ngày trước

Việt Nam sở hữu sản lượng 10 triệu tấn/năm.

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Xu hướng - 6 ngày trước

Từng bị xem như loài cỏ hoang mọc vô tội vạ, bồn bồn nay lại trở thành món ăn đặc sản trứ danh miền Tây, gây thương nhớ bởi hương vị giòn mát, chua dịu, ăn hoài không ngán.

Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34

Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34

Xu hướng - 1 tuần trước

Nếu nhóm khách mua nhà để đầu tư phần nhiều ở độ tuổi 35-44 thì nhóm mua nhà để ở chiếm nhiều nhất trong độ tuổi 25-34; số tiền họ chi mua nhà ở quanh mức 5 tỷ đồng.

Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Xu hướng - 1 tuần trước

Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè

Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè

Xu hướng - 2 tuần trước

Vỉa hè của nhiều tuyến phố Hà Nội từng rộ lên phong trào bán cà phê mang đi. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thực tế phũ phàng đã khiến không ít người vỡ mộng.

Theo dòng suối săn loài cá quý, lão nông người Thái khoe ‘mua ô tô, gửi tiết kiệm'

Theo dòng suối săn loài cá quý, lão nông người Thái khoe ‘mua ô tô, gửi tiết kiệm'

Xu hướng - 3 tuần trước

Lần theo dòng suối ra tận sông Mã để săn cá dầm xanh (hay còn gọi là cá Dốc), một nông dân người Thái ở xã Trung Sơn, Thanh Hóa đã nhân giống thành công loài cá quý, qua đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Từ cánh đồng quê ra phố, dân làng Thượng Phúc phất lên nhờ nghề đồng nát

Từ cánh đồng quê ra phố, dân làng Thượng Phúc phất lên nhờ nghề đồng nát

Xu hướng - 3 tuần trước

90% lực lượng thu gom vỏ bao bì nằm ở khu vực phi chính thức, hay còn gọi người làm nghề đồng nát, ve chai. Các công ty tái chế khó có thể cạnh tranh với họ trong hoạt động thu mua rác phục vụ tái chế.

Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’

Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’

Xu hướng - 1 tháng trước

GĐXH - Với hàng loạt ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, trình chiếu 3D mapping, màn hình cảm ứng tương tác…, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang đem lại trải nghiệm mới mẻ, khiến người dân và du khách thích thú, say mê khám phá.

Xem nhiều

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Xu hướng

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng
Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Xu hướng
Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?

Thị trường bất động sản cuối năm sẽ diễn biến thế nào?

Xu hướng
Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’

Nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị khiến người dân thích thú tại Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top