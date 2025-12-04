Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
GĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Với sự thay đổi của cơ cấu dinh dưỡng và lối sống hiện đại, nguyên nhân gây bệnh tiểu đường ngày càng phức tạp. Ảnh minh họaTuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận là: Thói quen ăn uống hàng ngày, đặc biệt là một số thực phẩm và đồ uống phổ biến, có thể âm thầm trở thành "nguồn gốc" của bệnh tiểu đường.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là, 3 loại thực phẩm tưởng chừng bình thường như bánh mì trắng, đồ uống có đường và thực phẩm chứa nhiều muối mới chính là nguy cơ lớn nhất dẫn đến bệnh tiểu đường. Nhiều người có thể tiêu thụ chúng hàng ngày mà không hề nhận ra tác động tiềm ẩn của chúng đối với đường huyết.
4 "thủ phạm" tiềm ẩn gây bệnh tiểu đường
1. Bánh mì trắng - chỉ số đường huyết cao
Bánh mì trắng là thực phẩm không thể thiếu trong bữa sáng và chế độ ăn hàng ngày của nhiều người. Bánh mì trắng mềm, dễ ăn và tiện lợi, đặc biệt khi kết hợp với cà phê hoặc mứt, trở thành lựa chọn phổ biến cho bữa ăn nhanh.
Tác hại: Bánh mì trắng có hàm lượng carbohydrate rất cao, chủ yếu làm từ bột mì tinh chế. Quá trình tinh chế loại bỏ hầu hết chất xơ, khoáng chất và vitamin, để lại thành phần chính là tinh bột. Loại tinh bột này khi tiêu hóa sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành glucose, làm tăng đột ngột mức đường huyết.
Nguy cơ: Bánh mì trắng là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao, có nghĩa là nó làm tăng nồng độ glucose trong máu rất nhanh. Việc tiêu thụ thường xuyên, đặc biệt là dùng làm bữa chính vào buổi sáng, khiến đường huyết bị dao động liên tục. Sự dao động này làm tăng gánh nặng lên việc tiết insulin, lâu dài dẫn đến kháng insulin và cuối cùng là bệnh tiểu đường.
Lời khuyên: Nên giảm tiêu thụ bánh mì trắng, chuyển sang các lựa chọn giàu chất xơ như bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt.
2. Đồ uống có đường - "năng lượng rỗng"
Cuộc sống hiện đại không thể thiếu các loại đồ uống, đặc biệt là đồ uống có đường, dù là nước ngọt, nước ép trái cây hay trà đóng chai. Những thức uống tưởng chừng giải khát này lại là "nguồn cơn" lớn nhất gây ra tiểu đường.
Tác hại: Hàm lượng đường cao trong các loại đồ uống này nhanh chóng dẫn đến tăng đường huyết. Điều nguy hiểm là đường trong đồ uống gần như không có giá trị dinh dưỡng nào, chỉ là calo rỗng. Khi tiêu thụ lượng đường lớn, cơ thể cần tiết ra một lượng lớn insulin để chuyển hóa đường huyết thành năng lượng.
Nguy cơ: Đường trong đồ uống không chỉ trực tiếp làm tăng đường huyết mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất ở gan và mô mỡ, thúc đẩy tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng — một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tiểu đường.
Lời khuyên: Hạn chế tối đa đồ uống ngọt. Thay thế bằng nước lọc, trà không đường, hoặc nước trái cây tự làm.
3. Thực phẩm giàu muối - ảnh hưởng đến insulin
Nhiều người nghĩ rằng muối chỉ là gia vị, thỉnh thoảng ăn thực phẩm mặn một chút cũng không sao. Tuy nhiên, tác hại của chế độ ăn nhiều muối vượt xa dự đoán, đặc biệt là đối với các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch và tiểu đường.
Tác hại: Chế độ ăn nhiều muối không chỉ gây giữ nước, tăng huyết áp mà còn ảnh hưởng đến sự bài tiết và hoạt động của insulin. Thực phẩm giàu muối thúc đẩy tích tụ ion Natri trong cơ thể, làm tăng gánh nặng bài tiết insulin, dẫn đến giảm độ nhạy insulin và gây kháng insulin. Dần dần, tình trạng này sẽ phát triển thành bệnh tiểu đường.
Nguồn muối ẩn: Nguồn muối chính trong chế độ ăn hiện đại là thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh. Nhiều món ăn vặt, mì gói, xúc xích... đều có hàm lượng muối rất cao.
Lời khuyên: Giảm lượng muối nạp vào cơ thể, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn giàu muối, ưu tiên thực phẩm tươi sống và gia vị tự nhiên.
4. Đồ chiên rán - thủ phạm cuối cùng
Đồ chiên rán, đặc biệt là gà rán, khoai tây chiên, nem rán... được nhiều người yêu thích vì hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, tác hại của chúng rất rõ ràng. Trong quá trình chiên, thực phẩm hấp thụ một lượng lớn dầu mỡ, đặc biệt là dầu sử dụng đi sử dụng lại, chứa nhiều chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa.
Tác hại: Đồ chiên rán không chỉ làm tăng mỡ máu mà còn có thể cản trở việc tiết insulin, gây kháng insulin. Những người thường xuyên ăn đồ chiên rán dễ tích tụ mỡ ở vùng bụng, đây là yếu tố quan trọng gây ra bệnh tiểu đường.
Lời khuyên: Để giảm nguy cơ mắc tiểu đường, hãy giảm lượng đồ chiên rán và chuyển sang các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như hấp, luộc, hầm, nướng.
Tóm lại: Bánh mì trắng, đồ uống có đường, thực phẩm giàu muối và đồ chiên rán là những yếu tố nguy cơ cao không thể bỏ qua trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Việc giảm tiêu thụ những thực phẩm giàu đường, muối, chất béo này và lựa chọn một lối sống ăn uống lành mạnh hơn sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Theo Abolouwang
