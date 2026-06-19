Ngưỡng mộ tình cảm 20 năm của vợ chồng Đăng Khôi - Thuỷ Anh, khi kho báu lớn nhất là gia đình

Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộ GĐXH - "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất... để sau này các con nghe lại sẽ hiểu: Bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời", Thủy Anh - vợ Đăng Khôi chia sẻ.

Tập 11 "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" tiếp tục mang đến những thử thách cùng nhiều bài học ý nghĩa dành cho các gia đình. Nếu như các ông bố tại TP.HCM được tạo cơ hội khoe tài lẻ với bà xã và các con, thì 2 ông bố Tuấn Hưng, Hoàng Trung tại Hà Nội áp lực trên hành trình rèn con tính kỷ luật, sự tự lập.

Gia đình Đăng Khôi hạnh phúc bên nhau

Sau loạt mini game đoán tranh, trả lời câu hỏi ở tập trước, bộ ba gia đình phía Nam bước vào phần công bố kết quả đầy hồi hộp của thử thách "thấu hiểu": Các bố có pha được ly trà sữa đúng "gu" của mẹ và các mẹ có cắm được bình hoa để các bố nhận ra?

Ở phần đoán trà sữa (các mẹ đoán xem đâu là trà sữa chồng mình pha), chỉ có duy nhất gia đình Đăng Khôi đưa ra đáp án đúng. Trong khi Trương Mỹ Nhân "chí chóe" với chồng vì gu trà sữa "lệch pha", thì Lucie Nguyễn cũng thẳng tay chê cốc trà sữa của Tuấn Dương làm.

Sang đến thử thách cắm hoa - các ông bố đoán xem đâu là lẵng hoa vợ cắm, nhà Tuấn Dương tiếp tục chọn sai, trong khi hai nhà còn lại xuất sắc ghi điểm.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh.

Sự "tâm đầu ý hợp" đúc kết từ 21 năm yêu nhau của nhà Đăng Khôi một lần nữa được khẳng định khi bố Khôi chọn chính xác bó hoa hồng đỏ của mẹ Thủy Anh.

Bước sang thử thách 'Tìm kiếm kho báu', một tình huống hoán đổi dễ thương đã diễn ra. Vì Nami và Suli còn bé và đang bận nghỉ trưa, bố Khôi đã cử "viện binh" Ken sang hỗ trợ và tạm thời "chuyển hộ khẩu" sang nhà Tuấn Dương - Lucie.

Sau một ngày chơi hết mình, phần quà đã không còn quan trọng khi các bố mẹ cùng trải lòng về giá trị của sự gắn kết và những thiên thần nhỏ đã có thêm những người bạn mới và những kỷ niệm đáng nhớ với gia đình.

Ba gia đình mang ba màu sắc khác nhau nhưng đã cùng hòa chung một nhịp đập của tình yêu thương. Kho báu mà họ tìm kiếm suốt hành trình hóa ra chưa từng ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính ánh mắt, nụ cười và sự thấu hiểu của các thành viên dưới một mái nhà.

Đăng Khôi tình cảm bên Thủy Anh.

Đăng Khôi chia sẻ: "Gia đình Khôi xin được cảm ơn chương trình "Mẹ vắng nhà là ba siêu nhân" đã mang đến những trải nghiệm rất vui, rất thú vị với hai gia đình còn lại. Tuy hôm nay nhà Khôi không tìm được kho báu, nhưng mà bản thân Khôi đã luôn luôn có một kho báu lớn nhất ở nhà. Đó là các con và vợ của mình".

Được biết, sau những ngày quay hình của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân", tình cảm giữa 3 gia đình không chỉ dừng lại ở trên sóng truyền hình mà ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó khăng khít ở ngoài đời thực.

Hình ảnh thân thiết đời thường của các gia đình được ghi lại, đăng tải trên trang Facebook cá nhân của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, minh chứng cho một tình bạn đẹp được nảy mầm từ chương trình.

Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của cô bé MinHee

Trái ngược với không khí náo nhiệt của ngày hội, thử thách tại nhà của bố Trung và em bé MinHee lại mang đến một bài học dạy con đầy tinh tế. Ở tập này, mẹ Quỳnh Anh chính thức đi vắng. Trước khi đi, mẹ có giao cho 2 bố con 2 nhiệm vụ là "Sinh hoạt đúng giờ" và "Con mạnh dạn hơn khi gặp người lạ".

Trong mắt mọi người, MinHee là một cô bé có phần độc lập và trưởng thành, tuy nhiên, sâu ở bên trong, em lại có phần hơi nhát và sợ người lạ. Muốn cô con gái vốn tính cách rụt rè, sợ người lạ trở nên mạnh dạn hơn, bố Trung đã giao cho MinHee một nhiệm vụ: Tự mình sang nhà hàng xóm xin trứng để về nấu ăn.

Em bé tiếng Anh MinHee bên mẹ.

Đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của bản thân, cô bé liên tục mếu máo tìm lý do từ chối: 'Nhưng mà con sợ đi một mình lắm'. Khi thấy bố vô cùng cương quyết và không đồng ý thỏa hiệp, MinHee đã tủi thân và bật khóc.

Nhìn giọt nước mắt của con, dù vô cùng xót xa, ông bố trẻ vẫn giữ sự tỉnh táo để ôm ấp, giải thích và động viên nhẹ nhàng để con hiểu. Sự kiên nhẫn của bố Trung đã khiến những người làm cha làm mẹ đồng cảm sâu sắc, bởi vì hành trình tập cho con tự lập chưa bao giờ là dễ dàng.

Lần đầu tiên Tuấn Hưng làm điều này trên sóng truyền hình

Không khí tại nhà Tuấn Hưng tuần này bỗng trở nên căng thẳng và áp lực hơn hẳn khi tới giờ học của các bé. Trong khi 2 anh chị lớn được bố giao nhiệm vụ viết thư cho người mình thương yêu nhất, thì em út Sâm sẽ ngồi học toán với bố.

Qua các tập phát sóng, khán giả đều nhận ra út Sâm là một cậu bé rất hiếu động nhưng lại nhanh chán và thiếu tập trung. Để tìm cách khắc phục, Tuấn Hưng đã mời chuyên gia giáo dục – PGS. TS Chu Cẩm Thơ đến nhà để cùng quan sát quá trình học bài của hai bố con.

Ban đầu, út Sâm vẫn làm khá tốt, nhưng chỉ được mấy câu đầu là cậu bé bắt đầu lơ là, không chịu tập trung nữa. Thấy vậy, bố Hưng liền nhanh trí đổi sang một cách dạy sáng tạo hơn: lấy ngay hoa quả trong nhà làm ví dụ thực tế cho con dễ hình dung. Thế nhưng, dù bố đã kiên nhẫn đổi phương pháp, út Sâm vẫn liên tục nhìn ngang nhìn dọc. Sự lơ là kéo dài của con rốt cuộc đã khiến nam ca sĩ mất kiên nhẫn và nổi giận.

Tuấn Hưng dạy con học bài.

Chứng kiến từ đầu đến cuối buổi học, TS Chu Cẩm Thơ đã ngồi lại trò chuyện cùng Tuấn Hưng. Từ những gì quan sát được, vị tiến sĩ đưa ra một số câu hỏi gợi mở, giúp ông bố cá tính có dịp nhìn nhận lại phương pháp và trải lòng về áp lực dạy con của mình.

Lần đầu bộc bạch về áp lực tâm lý khi liên tục phải đóng "vai ác" trong nhà, Tuấn Hưng thẳng thắn chia sẻ: "Bản thân anh là một nghệ sĩ, luôn muốn tinh thần hài hòa và trao cho mọi người yêu thương trước. Nhưng ở trong nhà, bắt buộc anh phải nghiêm khắc để rèn các con vào nề nếp. Lúc đầu anh không muốn tham gia chương trình vì sợ những sự khắt khe hàng ngày đưa lên phim liệu có hợp lý. Nhưng anh muốn rèn sự tập trung, kỷ luật cho con qua các hoạt động trải nghiệm tự nhiên chứ không dùng sự nghiêm khắc cực đoan".

Nam ca sĩ cũng tự hào bật mí rằng bé Sâm đã có những tiến bộ, thay đổi rõ rệt sau hơn một tháng được gia đình chủ động tìm giáo viên chuyên biệt kèm cặp riêng.

Buổi học toán áp lực khép lại cũng là lúc Su Hào và Son hoàn thành xong những bức thư tay của mình. Nếu như bé Son viết thư gửi mẹ để kể về những điều bố dạy và nỗi nhớ bữa cơm mẹ nấu, thì anh cả Su Hào lại dành trọn lời yêu thương gửi tới bà nội. Những dòng chữ ngây ngô nhưng chân thành ấy đã chạm đúng vào góc mềm lòng nhất của Tuấn Hưng, khiến nam ca sĩ hoàn toàn xúc động sau một ngày dài căng thẳng.

Khép lại tập mới, "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái mà còn để lại những khoảng lặng vô cùng đắt giá về sự thấu hiểu và trưởng thành của các thành viên dưới một mái nhà.Liệu các gia đình sẽ còn phải đối mặt với những thử thách cam go nào phía trước?

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.