Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộ
GĐXH - "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất... để sau này các con nghe lại sẽ hiểu: Bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời", Thủy Anh - vợ Đăng Khôi chia sẻ.
Mới đây, Thủy Anh – bà xã ca sĩ Đăng Khôi – thu hút sự chú ý khi tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau gần 20 năm gắn bó. Những bộc bạch chân thành của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ từ khán giả bởi hình ảnh một gia đình viên mãn, bền chặt giữa showbiz nhiều biến động.
Theo Thủy Anh, cô thường được mọi người hỏi rằng: "Có một người chồng luôn luôn vì gia đình, thương vợ, yêu con như vậy… chắc Thủy Anh hạnh phúc lắm ha?". Và với cô, câu trả lời luôn là sự biết ơn sâu sắc dành cho ông xã.
Bà xã Đăng Khôi chia sẻ: "Mỗi lần nhìn cách bố Khôi khốn cho gia đình, âm trầm vun vén từng điều nhỏ nhất cho 4 mẹ con, Thủy Anh luôn thấy biết ơn nhiều. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trong những quá lớn lao… mà là cảm giác giác mỗi ngày đều được yêu thích, được quan tâm và chắc chắn có một người đặt gia đình lên trên tất cả".
Với Thủy Anh, hành trình 20 năm bên nhau là quãng thời gian đẹp đẽ với nhiều cung bậc cảm xúc. Cả hai cùng trưởng thành, vượt qua khó khăn và xây dựng tổ ấm ngập nước cười cười. Cô từng ví tình yêu giống như một cái cây, nếu không được chăm sóc mỗi ngày sẽ trở nên ưu phiền. Chính vì vậy, vợ chồng cô luôn ưu tiên nuôi dưỡng cảm xúc và giữ sự kết nối từ những điều nhỏ bé nhất.
Không chỉ xây dựng tình yêu bằng cảm xúc, Đăng Khôi và Thủy Anh còn đồng hành với nhau bằng cách tăng cường hiểu biết, chia sẻ trong cuộc sống thường nhật: "Chúng tôi không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày".
Sau 13 năm kết hôn, tổ ấm của Đăng Khôi và Thủy Anh hiện có ba cậu con trai kháu khỉnh là Đăng Khang, Đăng Anh và Anh Tài (tên thân mật là Kai). Đặc biệt, sự ra đời của con trai út vào cuối năm 2024 mang đến cho cả hai thêm nhiều cảm xúc đặc biệt khi một lần nữa bắt đầu hành trình chăm sóc con nhỏ sau gần 10 năm.
Thủy Anh xúc động kể lại: "Sau gần 10 năm, hai vợ chồng lại một lần nữa được bắt đầu hành trình làm bố mẹ với một em bé nhỏ nhỏ trong tay. Cảm giác được nghe tiếng con gọi 'ba', gọi 'mẹ' thật sự là điều rất khó diễn tả bằng lời".
Chính từ những cảm xúc đời thường ấy, Đăng Khôi đã sáng tác ca khúc "Khi con gọi là Ba". Theo lời Thủy Anh, nam ca sĩ dành rất nhiều tâm huyết cho bài hát này: "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, từng đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất. Anh luôn nói rằng sau này các con nghe lại bài hát sẽ hiểu bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời".
Với Đăng Khôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu và cũng là động lực lớn nhất để anh nỗ lực trong cuộc sống. Nam ca sĩ xem niềm vui lớn nhất của mình là được chăm sóc vợ con, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân.
Đăng Khôi và 3 con trai.
Đăng Khôi là giọng ca nổi bật của Vpop những năm 2000 với loạt hit đình đám như: Chỉ là giấc mơ, Thiên đường vắng em, Tình đầu không nguôi, Chiếc lá tình yêu… Anh từng sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai được ví như tài tử Hàn Quốc.
Nam ca sĩ và hot girl Thủy Anh bắt đầu yêu nhau từ năm 2005, đăng ký kết hôn năm 2009 trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2013. Sau hai thập kỷ đồng hành, họ xây dựng cuộc sống gia đình sung túc, hạnh phúc bên ba con trai.
Có thời gian, Đăng Khôi tạm gác hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, đồng hành động cùng mẹ nuôi và mẹ vợ trong hành trình chăn nuôi với bệnh ung thư. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ và vợ chỉ xuất hiện tại một số sự kiện để ủng hộ đồng nghiệp.
Năm 2024, ở tuổi 42, Đăng Khô trở lại với nghệ thuật khi tham gia chương trình "Anh vượt qua ngàn tháp gai". Nam ca sĩ cho biết anh muốn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng qua những câu chuyện thật về hành trình vượt khó, áp lực làm chồng, làm cha cũng như giá trị của tình thân, sự hy sinh và trách nhiệm trong gia đình.
Phương Oanh diện bikini thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên 2 conGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi diện bikini, thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên hai con trong chuyến đi biển đầu hè.
Con gái H'Hen Niê 8 tháng tuổi đã có 7 chuyến bay, biểu cảm mỗi lần đi máy bay đều gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - "Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa", H'Hen Niê thích thú chia sẻ về con gái.
Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhàGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam vẫn không hề phô trương mà sống giản dị như trước.
'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn không dùng chiêu trò, gây sốc nhưng vẫn duy trì được sức hút của một "quý ông màn ảnh Việt" được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hátGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Long Nhật mới đây cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trước đó, để theo đuổi con đường nghệ thuật và đam mê ca hát, nam ca sĩ từng cãi lời cha.
Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV1Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Dàn diễn viên trẻ Thái Vũ, Võ Hoài Vũ và Ali Thục Phương góp mặt trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" sắp lên sóng VTV1.
Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều nàyGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng.
Tin sao ngày 24/5: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có khuôn mặt đẹp nhất năm, Tăng Duy Tân lãng mạn bên Bích PhươngGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận giải "Gương mặt đẹp nhất năm" tại lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2026, trong khi đó Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý khi có phút giây thân mật trong chuyến đi chơi.
Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêngCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.
'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chứng kiến hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì liên quan ma túy thời gian gần đây, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi xót xa khi câu định kiến "xướng ca vô loài" vốn đã đau lòng, nay lại bị bồi thêm câu "nghệ sĩ – ma túy".
Cuộc sống của Jennifer Phạm ở tuổi 41Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.