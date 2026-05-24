Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộ

Mới đây, Thủy Anh – bà xã ca sĩ Đăng Khôi – thu hút sự chú ý khi tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau gần 20 năm gắn bó. Những bộc bạch chân thành của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ từ khán giả bởi hình ảnh một gia đình viên mãn, bền chặt giữa showbiz nhiều biến động.

Theo Thủy Anh, cô thường được mọi người hỏi rằng: "Có một người chồng luôn luôn vì gia đình, thương vợ, yêu con như vậy… chắc Thủy Anh hạnh phúc lắm ha?". Và với cô, câu trả lời luôn là sự biết ơn sâu sắc dành cho ông xã.

Bà xã Đăng Khôi chia sẻ: "Mỗi lần nhìn cách bố Khôi khốn cho gia đình, âm trầm vun vén từng điều nhỏ nhất cho 4 mẹ con, Thủy Anh luôn thấy biết ơn nhiều. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trong những quá lớn lao… mà là cảm giác giác mỗi ngày đều được yêu thích, được quan tâm và chắc chắn có một người đặt gia đình lên trên tất cả".

Với Thủy Anh, hành trình 20 năm bên nhau là quãng thời gian đẹp đẽ với nhiều cung bậc cảm xúc. Cả hai cùng trưởng thành, vượt qua khó khăn và xây dựng tổ ấm ngập nước cười cười. Cô từng ví tình yêu giống như một cái cây, nếu không được chăm sóc mỗi ngày sẽ trở nên ưu phiền. Chính vì vậy, vợ chồng cô luôn ưu tiên nuôi dưỡng cảm xúc và giữ sự kết nối từ những điều nhỏ bé nhất.

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh.

Không chỉ xây dựng tình yêu bằng cảm xúc, Đăng Khôi và Thủy Anh còn đồng hành với nhau bằng cách tăng cường hiểu biết, chia sẻ trong cuộc sống thường nhật: "Chúng tôi không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày".

Sau 13 năm kết hôn, tổ ấm của Đăng Khôi và Thủy Anh hiện có ba cậu con trai kháu khỉnh là Đăng Khang, Đăng Anh và Anh Tài (tên thân mật là Kai). Đặc biệt, sự ra đời của con trai út vào cuối năm 2024 mang đến cho cả hai thêm nhiều cảm xúc đặc biệt khi một lần nữa bắt đầu hành trình chăm sóc con nhỏ sau gần 10 năm.

Thủy Anh xúc động kể lại: "Sau gần 10 năm, hai vợ chồng lại một lần nữa được bắt đầu hành trình làm bố mẹ với một em bé nhỏ nhỏ trong tay. Cảm giác được nghe tiếng con gọi 'ba', gọi 'mẹ' thật sự là điều rất khó diễn tả bằng lời".

Chính từ những cảm xúc đời thường ấy, Đăng Khôi đã sáng tác ca khúc "Khi con gọi là Ba". Theo lời Thủy Anh, nam ca sĩ dành rất nhiều tâm huyết cho bài hát này: "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, từng đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất. Anh luôn nói rằng sau này các con nghe lại bài hát sẽ hiểu bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời".

Với Đăng Khôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu và cũng là động lực lớn nhất để anh nỗ lực trong cuộc sống. Nam ca sĩ xem niềm vui lớn nhất của mình là được chăm sóc vợ con, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân.

Đăng Khôi và 3 con trai.

Đăng Khôi là giọng ca nổi bật của Vpop những năm 2000 với loạt hit đình đám như: Chỉ là giấc mơ, Thiên đường vắng em, Tình đầu không nguôi, Chiếc lá tình yêu… Anh từng sở hữu lượng fan nữ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai được ví như tài tử Hàn Quốc.

Nam ca sĩ và hot girl Thủy Anh bắt đầu yêu nhau từ năm 2005, đăng ký kết hôn năm 2009 trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2013. Sau hai thập kỷ đồng hành, họ xây dựng cuộc sống gia đình sung túc, hạnh phúc bên ba con trai.

Có thời gian, Đăng Khôi tạm gác hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, đồng hành động cùng mẹ nuôi và mẹ vợ trong hành trình chăn nuôi với bệnh ung thư. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ và vợ chỉ xuất hiện tại một số sự kiện để ủng hộ đồng nghiệp.

Năm 2024, ở tuổi 42, Đăng Khô trở lại với nghệ thuật khi tham gia chương trình "Anh vượt qua ngàn tháp gai". Nam ca sĩ cho biết anh muốn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng qua những câu chuyện thật về hành trình vượt khó, áp lực làm chồng, làm cha cũng như giá trị của tình thân, sự hy sinh và trách nhiệm trong gia đình.