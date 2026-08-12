Ngọc Trinh tuổi trung niên: 'Chân thành là lựa chọn tốt nhất'

Tin sao 25/7: Phương Oanh xinh tươi rạng rỡ sau 'sự cố', Ngọc Trinh tiếp tục mặc váy cưới GĐXH - Diễn viên Phương Oanh chia sẻ "sự cố" bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con, trong khi Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện váy cưới.

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trang điểm cầu kỳ đậm chất điện ảnh, kèm dòng trạng thái trải lòng về cuộc sống ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên tự nhận mình đang bước vào tuổi trung niên và có những thay đổi nhất định trong suy nghĩ, cách sống.

"Đến tuổi trung niên: Tôi ngửa bài, còn tùy bạn. Tôi ngửa bài: Chân thành là sự lựa chọn tốt nhất. Hãy đặt những nguyên tắc, giới hạn và kỳ vọng của mình lên bàn ngay từ đầu", Ngọc Trinh bày tỏ.

Ngay sau bài đăng, quan điểm này được nhiều khán giả đồng tình cho rằng việc nói rõ kỳ vọng ngay từ đầu có thể giúp các mối quan hệ rõ ràng, tránh hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh những bình luận về quan điểm sống, sắc vóc Ngọc Trinh ở tuổi trung niên cũng khiến khán giả trầm trồ: "Trời ơi, trung niên gì mà như 20 tuổi vậy trời"; "Cô ấy để chữ tuổi trung niên đầu là đang nhắc có tuổi rồi nhưng thật sự vẫn trẻ lắm"; "Khó tin khi nói Ngọc Trinh đã U40"...

Ngọc Trinh tự nhận đang bước vào tuổi trung niên và có những thay đổi nhất định trong suy nghĩ, cách sống.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh bước vào một giai đoạn nhiều đổi thay. Sau những biến cố, cô vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống, từ hình ảnh thời trang, làm đẹp đến những khoảnh khắc bên gia đình. Cô không còn chỉ gây chú ý bởi phong cách gợi cảm như trước mà ngày càng chia sẻ nhiều hơn về suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống.

Bên cạnh đó, ở tuổi trung niên, Ngọc Trinh tích cực trên con đường diễn xuất khi liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh có doanh thu khả quan. Năm 2023, cô đảm nhận vai chính trong "Chị chị em em 2" - phim đạt doanh thu khoảng 117 tỷ đồng. Một năm sau, cô tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh "Chị dâu" - doanh thu khoảng 113 tỷ đồng. Hai dự án liên tiếp đạt thành tích khả quan giúp Ngọc Trinh có thêm động lực theo đuổi con đường diễn xuất, đồng thời tạo nên kỳ vọng rằng cô đang dần tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực điện ảnh.

Đáng tiếc, gần đây nhất, dự án "Thẩm mỹ viện âm phủ" rời rạp với doanh thu chỉ đạt 12,6 tỷ đồng, trở thành bước lùi rõ rệt nếu đặt cạnh hai bộ phim trước đó có sự tham gia của cô.

Cô cho biết ở tuổi 37 không còn nôn nóng chuyện kết hôn như trước nữa.

Về chuyện tình cảm, trong một video hậu trường sự kiện, khi được hỏi về chuyện lập gia đình, Ngọc Trinh cho biết bản thân không còn cảm thấy nôn nóng như trước. Người đẹp bày tỏ, ở thời điểm hiện tại đã lựa chọn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thay vì tạo áp lực cho bản thân. Theo cô, chuyện kết hôn hay sinh con đều là "tùy duyên", nếu đúng thời điểm thì sẽ đến.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng nhiều lần chia sẻ tình cảm dành cho con gái nuôi là cháu ruột của mình. Người đẹp luôn chăm sóc, quan tâm và đồng hành cùng cô bé trong cuộc sống. Những khoảnh khắc hai cô cháu bên nhau thường nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi, ấm áp.