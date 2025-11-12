Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới
GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Cơ quan điều tra cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương (SN 1996, trú tại số 11, 13 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (SN 1993, trú tại khu Trung, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS.
Cùng với đó, cơ quan quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Trung Dũng (SN 2008, trú tại khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Thị Hằng (SN 1985, trú tại khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Lương Văn Tuân (SN 1991, nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới" quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, hồi 19h00' ngày 20/10/2025, tại khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20 kg bạc, trị giá hơn 01 tỷ đồng.
Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nilon kích thước khoảng 15x8cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.
Quá trình điều tra công an xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với tiền công là 20 NDT/kg (tương đương khoảng 75.000 đồng/kg) để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời.
Khoảng 19h00 ngày 20/10/2025, Hằng, Tuân, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đưa về nhà Hằng cất giấu đợi Khương đến nhận thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan CSĐTCông an tỉnh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu, phương tiện có liên quan và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.
