Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios
GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Sự việc bắt đầu vào khoảng 19h20 tối 20/2/2026, tại khu vực thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam. Anh P. (sinh năm 1993) đang dừng chiếc xe ô tô Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) bên lề đường để vào mua hàng tạp hóa thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng uy hiếp, cướp xe ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập tức kích hoạt quy trình truy xét khẩn cấp. Hàng loạt tổ công tác cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã được huy động để tổ chức chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng điểm, không để đối tượng có cơ hội tẩu thoát sang các tỉnh lân cận.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với nguồn tin quý báu từ quần chúng nhân dân, đến 20h10 cùng ngày (chỉ 50 phút sau khi vụ cướp xảy ra), lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng tại tuyến tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh.
Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam). Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật là chiếc xe Toyota Vios cùng vũ khí gây án.
Hiện đối tượng Trung đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2Pháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hộiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luậtPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 TếtPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”Pháp luật - 2 ngày trước
Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũPháp luật - 4 ngày trước
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạmPháp luật - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.