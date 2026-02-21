Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios

Sự việc bắt đầu vào khoảng 19h20 tối 20/2/2026, tại khu vực thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam. Anh P. (sinh năm 1993) đang dừng chiếc xe ô tô Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) bên lề đường để vào mua hàng tạp hóa thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng uy hiếp, cướp xe ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập tức kích hoạt quy trình truy xét khẩn cấp. Hàng loạt tổ công tác cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã được huy động để tổ chức chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng điểm, không để đối tượng có cơ hội tẩu thoát sang các tỉnh lân cận.

Đối tượng cướp xe ô tô cùng khẩu súng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với nguồn tin quý báu từ quần chúng nhân dân, đến 20h10 cùng ngày (chỉ 50 phút sau khi vụ cướp xảy ra), lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng tại tuyến tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh.

Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam). Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật là chiếc xe Toyota Vios cùng vũ khí gây án.

Hiện đối tượng Trung đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.