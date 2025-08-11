Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

Theo VTC News, Công an xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 9h sáng cùng ngày, tại Km62+00, khi nhóm công nhân thi công bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông vào các tấm cốp pha dựng thủ công, đến khoảng 3/4 chiều cao bậc nước thì hệ cốp pha bị sập.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Ba công nhân là Nguyễn Bá N (45 tuổi, trú thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông), Tôn Thành M (55 tuổi, trú xã Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và một người tên Dũng (trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) rơi từ trên cao xuống và bị khối bê tông vùi lấp.

Vụ tai nạn khiến ông N và ông M tử vong tại chỗ; ông Dũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Được biết, Dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long là nhà thầu chính, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TEDI.

Hạng mục bậc nước do Công ty Duy Phong (nhà thầu phụ) thi công, thuê 7 lao động địa phương. Công ty Duy Phong được giao một người phụ trách đảm bảo an toàn thi công.

Với tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh đi qua Gia Lai 19,6km và Đắk Lắk hơn 42km. Tổng vốn đầu tư dự án trên 14.800 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Sập cốt pha bê tông trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, địa phận tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người tử vong.



