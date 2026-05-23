Nguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách chung cư

Phòng khách chung cư thường có diện tích nhỏ hẹp, thông thường sẽ được thiết kế liền với bếp ăn để tiết kiệm diện tích.

Cho nên, nếu bạn muốn thiết kế phòng thờ trong phòng khách thì nên bố trí dạng các kệ thờ treo tường, đặt ở phía trên tủ tivi, đối diện sofa hoặc đặt ở phía sau lưng sofa, vừa giúp tối ưu không gian sinh hoạt mà vẫn đảm bảo được chỗ thờ phường yên tĩnh, tôn nghiêm.

Tuy nhiên, những chung cư có diện tích phòng khách rộng rãi hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bàn thờ dạng tủ đứng hoặc có kèm thêm vách ngăn để phân chia giữa không gian sinh hoạt và nơi thờ cúng.

Những chung cư có diện tích phòng khách rộng rãi hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bàn thờ dạng tủ đứng hoặc có kèm thêm vách ngăn để phân chia giữa không gian sinh hoạt và nơi thờ cúng.

Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách nhà phố, nhà ống

Nhà phố hay nhà ống là loại hình nhà ở có lợi thế về chiều dài và chiều cao nên có thể thiết kế dạng treo tường hoặc tủ thờ riêng đều được.

Thêm nữa, bàn thờ trong phòng khách còn có thể đặt ở góc bên trái hoặc bên phải sofa miễn không đặt ngược với hướng nhà là được.

Mẫu phòng khách có bàn thờ đẹp

Mẫu phòng thờ trong phòng khách gỗ công nghiệp thiết kế đơn giản.

Mẫu tủ thờ có vách ngăn kịch trần.

Bố trí khu vực thờ cúng nằm ở một không gian riêng gần phòng khách, ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và các hoạt động sinh hoạt

Kệ bàn thờ treo tường cho chung cư nhỏ.

Mẫu thiết kế phòng thờ cho nhà ống tiện nghi.

Bố trí khu vực thờ cúng cho nhà ống đúng phong thủy để mang lại tài lộc cho gia đình.

Thiết kế phòng thờ nhà ống cần thể hiện được sự trang nghiêm.

Phòng thờ nhà ống được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tôn kính.

Bàn thờ sử dụng tông màu trầm ấm, đường nét chạm khắc tinh tế và cẩn thận.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.