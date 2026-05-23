Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy

Thứ bảy, 19:00 23/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đối với nhà ống hay căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ trong phòng khách luôn đòi hỏi sự khéo léo. Để không gian tâm linh vừa tôn nghiêm, vừa hợp phong thủy và đón tài lộc, gia chủ tuyệt đối không nên bỏ qua các nguyên tắc dưới đây.

Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách chung cư

Phòng khách chung cư thường có diện tích nhỏ hẹp, thông thường sẽ được thiết kế liền với bếp ăn để tiết kiệm diện tích.

Cho nên, nếu bạn muốn thiết kế phòng thờ trong phòng khách thì nên bố trí dạng các kệ thờ treo tường, đặt ở phía trên tủ tivi, đối diện sofa hoặc đặt ở phía sau lưng sofa, vừa giúp tối ưu không gian sinh hoạt mà vẫn đảm bảo được chỗ thờ phường yên tĩnh, tôn nghiêm.

Tuy nhiên, những chung cư có diện tích phòng khách rộng rãi hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bàn thờ dạng tủ đứng hoặc có kèm thêm vách ngăn để phân chia giữa không gian sinh hoạt và nơi thờ cúng.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 1.

Những chung cư có diện tích phòng khách rộng rãi hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bàn thờ dạng tủ đứng hoặc có kèm thêm vách ngăn để phân chia giữa không gian sinh hoạt và nơi thờ cúng.

Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách nhà phố, nhà ống

Nhà phố hay nhà ống là loại hình nhà ở có lợi thế về chiều dài và chiều cao nên có thể thiết kế dạng treo tường hoặc tủ thờ riêng đều được.

Thêm nữa, bàn thờ trong phòng khách còn có thể đặt ở góc bên trái hoặc bên phải sofa miễn không đặt ngược với hướng nhà là được.

Mẫu phòng khách có bàn thờ đẹp

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 2.

Mẫu phòng thờ trong phòng khách gỗ công nghiệp thiết kế đơn giản.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 3.

Mẫu tủ thờ có vách ngăn kịch trần.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 4.

Bố trí khu vực thờ cúng nằm ở một không gian riêng gần phòng khách, ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và các hoạt động sinh hoạt

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 5.

Kệ bàn thờ treo tường cho chung cư nhỏ.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 6.

Mẫu thiết kế phòng thờ cho nhà ống tiện nghi.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 7.

Bố trí khu vực thờ cúng cho nhà ống đúng phong thủy để mang lại tài lộc cho gia đình.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 8.

Thiết kế phòng thờ nhà ống cần thể hiện được sự trang nghiêm.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 9.

Phòng thờ nhà ống được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tôn kính.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 10.

Bàn thờ sử dụng tông màu trầm ấm, đường nét chạm khắc tinh tế và cẩn thận.

 * Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bàn thờ trong phòng khách chung cư và nhà ống: Nguyên tắc bố trí hợp phong thủy - Ảnh 11.Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

GĐXH - Việc bố trí bàn thờ chung cư đúng cách giúp gia đình giữ gìn sự trang nghiêm và thu hút vượng khí, may mắn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

Trồng 2 cây này trước nhà, gia chủ đổi vận, xua đuổi xui xẻo nhưng có điều cần đặc biệt lưu ý

Trồng 2 cây này trước nhà, gia chủ đổi vận, xua đuổi xui xẻo nhưng có điều cần đặc biệt lưu ý

Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhất

Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhất

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

Cùng chuyên mục

Chỉ cần kích hoạt đúng cung này trong nhà, quý nhân tự tìm đến, vận khí hanh thông

Chỉ cần kích hoạt đúng cung này trong nhà, quý nhân tự tìm đến, vận khí hanh thông

- 5 giờ trước

GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, đây là khu vực đại diện cho sự nâng đỡ, trợ giúp và những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống. Nếu biết cách kích hoạt đúng, gia chủ không chỉ cải thiện nguồn năng lượng trong nhà mà có thể thu hút nhân duyên tốt và hỗ trợ từ quý nhân xung quanh.

Hiếm gặp cây lưỡi hổ ra hoa: Điềm báo đại cát, tài lộc cho gia chủ

Hiếm gặp cây lưỡi hổ ra hoa: Điềm báo đại cát, tài lộc cho gia chủ

- 9 giờ trước

GĐXH - Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh ít ra hoa. Vậy, cây lưỡi hổ ra hoa báo hiệu điều gì? Cách chăm sóc cây lưỡi hổ ra hoa như thế nào? Hãy khám phá những thông tin này qua bài viết sau.

Hóa đơn điện nhiều nhà tăng vọt mùa nắng nóng, chỉ vì một sơ suất nhỏ khi sử dụng điều hòa

Hóa đơn điện nhiều nhà tăng vọt mùa nắng nóng, chỉ vì một sơ suất nhỏ khi sử dụng điều hòa

- 10 giờ trước

GĐXH - Một số thói quen sử dụng sai cách mới là yếu tố khiến điện năng tiêu thụ tăng vọt mà không phải ai cũng nhận ra.

Bếp mát, nhà thơm, tiền gom về túi: Tất cả nhờ một chậu cây giá vài chục nghìn

Bếp mát, nhà thơm, tiền gom về túi: Tất cả nhờ một chậu cây giá vài chục nghìn

- 1 ngày trước

GĐXH - Không gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi sinh hoạt mỗi ngày của gia đình. Việc trang trí cây xanh trong bếp ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn nhiều lợi ích khác.

7 dấu hiệu báo cho bạn thấy phúc khí đang về

7 dấu hiệu báo cho bạn thấy phúc khí đang về

- 1 ngày trước

GĐXH - Phúc khí gia đình không chỉ ở hướng nhà, mà còn nằm ở phúc khí mỗi người, với người tiếp xúc mỗi ngày, lời bạn nghe và cảm xúc trong lòng mỗi ngày... Người biết giữ ranh giới là người biết giữ phúc khí cho chính mình.

Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

- 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin nam ca sĩ bị khởi tố trong vụ án liên quan ma túy đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Kinh nghiệm cải tạo căn hộ chung cư nhỏ: Biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi

Kinh nghiệm cải tạo căn hộ chung cư nhỏ: Biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn hộ chung cư có diện tích hạn chế, do đó chủ nhà nên ưu tiên lựa chọn những món đồ nội thất nhỏ gọn và đa tính năng...

Bí quyết "nới rộng" phòng khách 10 - 15m² nhờ quy luật phối màu và ánh sáng

Bí quyết "nới rộng" phòng khách 10 - 15m² nhờ quy luật phối màu và ánh sáng

- 1 ngày trước

GĐXH - Bài viết này sẽ gợi ý một số mẫu phòng khách nhỏ nhưng đảm bảo đầy đủ cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng, đồng thời mang đến cho người sử dụng cảm giác thoải mái, dễ chịu, mời bạn cùng tham khảo.

Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

- 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, trồng cây cảnh phong thủy trong phòng khách đang được ưa chuộng và trở thành xu hướng. Nhờ cây xanh trang trí, không gian phòng khách cũng như ngôi nhà vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa thu hút vận khí tốt lành.

Trần nhà bị mốc đen là 'ổ bệnh', xóa sổ ngay với mẹo cực nhàn này bằng nguyên liệu rẻ tiền

Trần nhà bị mốc đen là 'ổ bệnh', xóa sổ ngay với mẹo cực nhàn này bằng nguyên liệu rẻ tiền

- 2 ngày trước

GĐXH - Trần nhà bị mốc không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian trở nên cũ kỹ, bí bách. Chỉ cần vệ sinh đúng cách và sử dụng sản phẩm phù hợp, bạn hoàn toàn có thể làm sạch trần nhà hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều chi phí.

Xem nhiều

Hé lộ căn biệt thự 'về hưu' 21 tỷ tại Huế và dinh thự như lâu đài tại Sài Gòn của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Hé lộ căn biệt thự 'về hưu' 21 tỷ tại Huế và dinh thự như lâu đài tại Sài Gòn của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

GĐXH - Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc này

Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc này

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top