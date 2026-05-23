Nguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy
GĐXH - Đối với nhà ống hay căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ trong phòng khách luôn đòi hỏi sự khéo léo. Để không gian tâm linh vừa tôn nghiêm, vừa hợp phong thủy và đón tài lộc, gia chủ tuyệt đối không nên bỏ qua các nguyên tắc dưới đây.
Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách chung cư
Phòng khách chung cư thường có diện tích nhỏ hẹp, thông thường sẽ được thiết kế liền với bếp ăn để tiết kiệm diện tích.
Cho nên, nếu bạn muốn thiết kế phòng thờ trong phòng khách thì nên bố trí dạng các kệ thờ treo tường, đặt ở phía trên tủ tivi, đối diện sofa hoặc đặt ở phía sau lưng sofa, vừa giúp tối ưu không gian sinh hoạt mà vẫn đảm bảo được chỗ thờ phường yên tĩnh, tôn nghiêm.
Tuy nhiên, những chung cư có diện tích phòng khách rộng rãi hơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế bàn thờ dạng tủ đứng hoặc có kèm thêm vách ngăn để phân chia giữa không gian sinh hoạt và nơi thờ cúng.
Cách bố trí bàn thờ trong phòng khách nhà phố, nhà ống
Nhà phố hay nhà ống là loại hình nhà ở có lợi thế về chiều dài và chiều cao nên có thể thiết kế dạng treo tường hoặc tủ thờ riêng đều được.
Thêm nữa, bàn thờ trong phòng khách còn có thể đặt ở góc bên trái hoặc bên phải sofa miễn không đặt ngược với hướng nhà là được.
Mẫu phòng khách có bàn thờ đẹp
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
