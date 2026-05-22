Bếp mát, nhà thơm, tiền gom về túi: Tất cả nhờ một chậu cây giá vài chục nghìn
GĐXH - Không gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi sinh hoạt mỗi ngày của gia đình. Việc trang trí cây xanh trong bếp ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn nhiều lợi ích khác.
Lợi ích "vàng" khi trồng cây phong thủy trong nhà bếp
Thanh lọc không khí
Không gian bếp thường xuyên đối mặt với các loại mùi thức ăn, khói dầu, khí CO₂ và nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) sinh ra trong quá trình nấu nướng. Những yếu tố này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường hô hấp nếu tích tụ lâu ngày. Lúc này việc đặt cây xanh trong bếp giúp cải thiện chất lượng không khí một cách tự nhiên.
Một số loại cây có khả năng thanh lọc hấp thụ khí độc, lọc bụi mịn và thải ra khí oxy không khí như: Lưỡi hổ, nha đam, trầu bà, lan ý, dương xỉ… giúp không gian bếp luôn trong lành, thoáng mát.
Hút ẩm và khử mùi tự nhiên
Phòng bếp là khu vực thường xuyên có độ ẩm cao và dễ phát sinh mùi hôi do dầu mỡ, thức ăn thừa, hay rác hữu cơ tích tụ.
Do đó, nếu không được kiểm soát, những yếu tố này sẽ gây ẩm mốc, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng sống. Việc bố trí cây xanh cho nhà bếp là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hút bớt độ ẩm và hỗ trợ khử mùi tự nhiên.
Các loại cây như: Dương xỉ, bạc hà, húng quế, hương thảo... không chỉ hấp thụ hơi ẩm mà còn tỏa ra hương thơm nhẹ dịu, giúp trung hòa mùi khó chịu trong không khí.
Top những loại cây nên trồng trong nhà bếp
Cây bạc hà
Bạc hà có hương thơm đặc trưng, mạnh mẽ, giúp khử mùi hôi thức ăn, mùi tanh của hải sản một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ cần vài lá bạc hà tươi cũng đủ làm cho không gian bếp trở nên thơm mát và dễ chịu hơn.
Sự kết hợp giữa mùi thơm tự nhiên và khả năng làm sạch không khí khiến cho bạc hà trở thành một lựa chọn lý tưởng cho việc trang trí nhà bếp. Với bạc hà, không chỉ không gian bếp trở nên thú vị hơn mà còn giúp tạo ra một môi trường sống trong lành và dễ chịu.
Cây hành tây
Hành tây là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe và chống lại nhiều căn bệnh. Nhưng chưa hết, khi trồng hành tây trong bếp, bạn sẽ thấy công dụng bất ngờ của nó khi có thể hạn chế một số loại vi khuẩn trong không khí.
Hành tây rất dễ trồng, bạn chỉ cần một chiếc cốc thủy tinh chứa nước sạch và để phần rễ của củ hành tây chạm nước.
Sau một thời gian, củ hành tây sẽ tự nảy mầm những chồi xanh, non trông vô cùng đẹp mắt. Bạn chỉ cần thay nước thường xuyên cho cây là cây sẽ phát triển đều và ổn định. Đây là một ý tưởng trang trí cây cảnh trong nhà bếp siêu tiện lợi, vừa rẻ, vừa đẹp lại rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình.
Cây lan ý
Cây lan ý không chỉ là một cây cảnh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống. Với những bông hoa lớn và mềm mại, nó tạo điểm nhấn độc đáo và tinh tế trong không gian nấu nướng. Màu trắng của hoa lan ý tượng trưng cho sự trong sạch và thanh khiết, tạo ra một không gian sảng khoái và thư thái.
Về mặt phong thủy, cây lan ý được xem là một loại cây thu hút tài lộc và may mắn. Nhiều gia chủ ưa chuộng trồng cây này trong nhà bếp để tạo điểm nhấn và mang đến năng lượng tích cực cho không gian nấu nướng. Đồng thời, cây lan ý cũng được coi là mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
