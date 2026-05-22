Bếp mát, nhà thơm, tiền gom về túi: Tất cả nhờ một chậu cây giá vài chục nghìn

Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Không gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi sinh hoạt mỗi ngày của gia đình. Việc trang trí cây xanh trong bếp ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn nhiều lợi ích khác.

Lợi ích "vàng" khi trồng cây phong thủy trong nhà bếp

Thanh lọc không khí

Không gian bếp thường xuyên đối mặt với các loại mùi thức ăn, khói dầu, khí CO₂ và nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) sinh ra trong quá trình nấu nướng. Những yếu tố này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường hô hấp nếu tích tụ lâu ngày. Lúc này việc đặt cây xanh trong bếp giúp cải thiện chất lượng không khí một cách tự nhiên.

Một số loại cây có khả năng thanh lọc hấp thụ khí độc, lọc bụi mịn và thải ra khí oxy không khí như: Lưỡi hổ, nha đam, trầu bà, lan ý, dương xỉ… giúp không gian bếp luôn trong lành, thoáng mát.

Cây phong thủy trong nhà bếp có thể giúp cân bằng năng lượng dương và âm trong không gian.

Hút ẩm và khử mùi tự nhiên

Phòng bếp là khu vực thường xuyên có độ ẩm cao và dễ phát sinh mùi hôi do dầu mỡ, thức ăn thừa, hay rác hữu cơ tích tụ. 

Do đó, nếu không được kiểm soát, những yếu tố này sẽ gây ẩm mốc, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng sống. Việc bố trí cây xanh cho nhà bếp là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hút bớt độ ẩm và hỗ trợ khử mùi tự nhiên.

Các loại cây như: Dương xỉ, bạc hà, húng quế, hương thảo... không chỉ hấp thụ hơi ẩm mà còn tỏa ra hương thơm nhẹ dịu, giúp trung hòa mùi khó chịu trong không khí.

Top những loại cây nên trồng trong nhà bếp

Cây bạc hà

Bạc hà có hương thơm đặc trưng, mạnh mẽ, giúp khử mùi hôi thức ăn, mùi tanh của hải sản một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ cần vài lá bạc hà tươi cũng đủ làm cho không gian bếp trở nên thơm mát và dễ chịu hơn.

Bạc hà có hương thơm đặc trưng, mạnh mẽ, giúp khử mùi hôi thức ăn, mùi tanh của hải sản một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sự kết hợp giữa mùi thơm tự nhiên và khả năng làm sạch không khí khiến cho bạc hà trở thành một lựa chọn lý tưởng cho việc trang trí nhà bếp. Với bạc hà, không chỉ không gian bếp trở nên thú vị hơn mà còn giúp tạo ra một môi trường sống trong lành và dễ chịu.

Cây hành tây

Hành tây là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe và chống lại nhiều căn bệnh. Nhưng chưa hết, khi trồng hành tây trong bếp, bạn sẽ thấy công dụng bất ngờ của nó khi có thể hạn chế một số loại vi khuẩn trong không khí.

Hành tây rất dễ trồng, bạn chỉ cần một chiếc cốc thủy tinh chứa nước sạch và để phần rễ của củ hành tây chạm nước.

Khi trồng hành tây trong bếp, bạn sẽ thấy công dụng bất ngờ của nó khi có thể hạn chế một số loại vi khuẩn trong không khí.

Sau một thời gian, củ hành tây sẽ tự nảy mầm những chồi xanh, non trông vô cùng đẹp mắt. Bạn chỉ cần thay nước thường xuyên cho cây là cây sẽ phát triển đều và ổn định. Đây là một ý tưởng trang trí cây cảnh trong nhà bếp siêu tiện lợi, vừa rẻ, vừa đẹp lại rất tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

Cây lan ý 

Cây lan ý không chỉ là một cây cảnh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống. Với những bông hoa lớn và mềm mại, nó tạo điểm nhấn độc đáo và tinh tế trong không gian nấu nướng. Màu trắng của hoa lan ý tượng trưng cho sự trong sạch và thanh khiết, tạo ra một không gian sảng khoái và thư thái.

Cây lan ý được coi là mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Về mặt phong thủy, cây lan ý được xem là một loại cây thu hút tài lộc và may mắn. Nhiều gia chủ ưa chuộng trồng cây này trong nhà bếp để tạo điểm nhấn và mang đến năng lượng tích cực cho không gian nấu nướng. Đồng thời, cây lan ý cũng được coi là mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Phúc khí gia đình không chỉ ở hướng nhà, mà còn nằm ở phúc khí mỗi người, với người tiếp xúc mỗi ngày, lời bạn nghe và cảm xúc trong lòng mỗi ngày... Người biết giữ ranh giới là người biết giữ phúc khí cho chính mình.

GĐXH - Thông tin nam ca sĩ bị khởi tố trong vụ án liên quan ma túy đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra khiến nhiều khán giả bất ngờ.

GĐXH - Căn hộ chung cư có diện tích hạn chế, do đó chủ nhà nên ưu tiên lựa chọn những món đồ nội thất nhỏ gọn và đa tính năng...

GĐXH - Bài viết này sẽ gợi ý một số mẫu phòng khách nhỏ nhưng đảm bảo đầy đủ cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng, đồng thời mang đến cho người sử dụng cảm giác thoải mái, dễ chịu, mời bạn cùng tham khảo.

GĐXH - Hiện nay, trồng cây cảnh phong thủy trong phòng khách đang được ưa chuộng và trở thành xu hướng. Nhờ cây xanh trang trí, không gian phòng khách cũng như ngôi nhà vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa thu hút vận khí tốt lành.

GĐXH - Trần nhà bị mốc không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian trở nên cũ kỹ, bí bách. Chỉ cần vệ sinh đúng cách và sử dụng sản phẩm phù hợp, bạn hoàn toàn có thể làm sạch trần nhà hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều chi phí.

GĐXH - Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.

GĐXH - Việc bố trí bàn thờ chung cư đúng cách giúp gia đình giữ gìn sự trang nghiêm và thu hút vượng khí, may mắn.

GĐXH - Kính nhà tắm sau một thời gian sử dụng thường bị bám bụi, vết ố và cặn bẩn, gây mất thẩm mỹ và khó vệ sinh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cách làm sạch kính nhà tắm hiệu quả và nhanh chóng nhất ngay tại nhà.

GĐXH - Phòng ngủ, nơi chúng ta dành một phần ba cuộc đời để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, xu hướng sử dụng cây xanh để trang trí và thanh lọc không khí trong phòng ngủ đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Dưới đây là top 8 cây cảnh phố biến với những công dụng tuyệt vời đối với đời sống.

GĐXH - Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.

