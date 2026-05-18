Đại kỵ khi làm cổng nhà vào thế 'xung môn sát' có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc

Thứ hai, 14:01 18/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong phong thủy thì cổng nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nó đóng vai trò như nơi lưu chuyển các luồng khí ra vào. Thiết kế cổng cần phù hợp với hướng nhà và những yếu tố phong thủy khác nhằm tạo ra dòng chảy năng lượng tốt.

Những kiêng kỵ khi làm cổng nhà

Cổng đối diện cửa chính

Kiêng kỵ khi làm cổng nhà cần chú ý đầu tiên chính là kiêng đặt cổng đối diện cửa chính. Đây được gọi là "xung môn sát", khiến cho khí vào nhà quá mạnh, gây bất ổn năng lượng trong nhà. Trường hợp này theo phong thủy thì có thể dẫn đến tranh cãi, bất hòa trong gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.

Nếu không thay đổi vị trí cổng, bạn có thể đặt một tấm vách ngăn, hòn non bộ hoặc cây xanh giữa cửa chính và cổng để cản luồng khí.

Cổng đối diện giếng nước, nhà bếp, nhà vệ sinh

Trong phong thủy, những khu vực này chứa quá nhiều thủy khí hoặc uế khí. Nếu cổng nhà đối diện các vị trí này, có thể sẽ kéo khí xấu vào nhà, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.

Nếu lỡ dính vào những điều này, nên dời cổng sang hướng khác nếu có thể. Dùng tường chắn, cây cảnh hoặc bình phong che chắn. Bố trí lại hướng bếp, nhà vệ sinh nếu đang xây dựng mới.

Mặt đường cao hơn cổng

Nếu cổng nhà thấp hơn mặt đường sẽ khiến nước chảy vào nhà, không những gây thoát tài mà còn gây bất tiện trong sinh hoạt. Vì thế trước khi làm cổng thì gia chủ nên nâng nền sân hoặc xây bậc tam cấp hợp lý để tạo thế cao hơn mặt đường.

Lắp cổng nghiêng lệch, không vững chắc

Cổng bị lệch, lắp đặt siêu vẹo, bản lề lỏng lẻo… là biểu hiện của sự bất ổn, mất cân bằng. Điều này không chỉ ảnh hưởng về mặt sử dụng mà còn khiến phong thủy bị lệch, dễ sinh ra tai họa.

Cổng đối diện cửa sổ nhà hàng xóm

Theo phong thủy, nếu cổng nhà mở nhìn thẳng vào cửa sổ nhà người khác, đặc biệt là phòng ngủ thì có thể sẽ tạo ra thế "phản cung sát" dễ gây mâu thuẫn hàng xóm, bất an trong quan hệ xã hội. Đối với lỗi này, nên trồng cây chắn hoặc thiết kế mái hiên, cổng vòm để giảm thiểu tác động.

Đường đâm thẳng vào cổng

Phong thủy cho biết, nếu phía trước cổng có con đường hoặc hẻm đâm thẳng vào thì sẽ mắc phải tình trạng "hổ khẩu sát". Nó tạo ra nguồn năng lượng xung kích mạnh nên có thể gây tổn hại đến tài lộc, sức khỏe và quan hệ gia đình.

Đối với tình trạng này, gia chủ có thể dùng gương bát quái để phản chiếu tà khí. Trồng cây chắn trước cổng hoặc xây từng chắn thấp. Nên thiết kế cổng lệch khỏi hướng đường đâm thẳng.

Làm cổng quá lớn hoặc quá nhỏ

Trong phong thủy, cổng quá lớn có thể sẽ khiến năng lượng bị phân tán, không tụ lại được, dẫn đến hao tài tán lộc. Ngược lại, cổng quá nhỏ làm hạn chế luồng khí tốt chạy vào trong nhà, khiến tài lộc khó lưu thông, dễ bị trì trệ.

Cổng phải cân đối với tổng thể của căn nhà, nhà lớn thì cổng có thể rộng hơn, nhưng không vượt quá tỷ lệ 1/3 chiều ngang mặt tiền. Nhà nhỏ thì cổng cũng nên làm vừa phải để tạo cảm giác hài hòa.

Cổng làm quá kín hoặc làm quá thoáng

Nếu cổng quá kín sẽ khiến khí không thể lưu thông, làm tụ khí xấu, có thể ảnh hưởng đến tài vận. Cổng thoáng lại làm khí tốt dễ thất thoát, không giữ được tài lộc.

Chọn thiết kế cổng có độ kín vừa phải, thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Các loại cổng sắt hoa văn, cổng gỗ có khe hở đều là lựa chọn tương đối tốt.

Lưu ý quan trọng trong phong thủy cổng nhà ở

Tránh những vật nhọn đối xứng với cổng nhà. Cổng nhà nếu như đối diện với những góc nhọn của các công trình khác và có vật nhọn có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Để hóa giải tình trạng này, gia chủ hãy đặt đôi sư tử đá ở cổng hoặc sẽ treo gương bát quái lồi nhằm tạo được môi trường tích cực, bảo vệ sức khỏe.

Đối với lối đi chính trong cổng nhà cần phải cân đối với kích thước nhà, không nên đặt cây hoặc các vật trang trí quá to trước cổng. Bậc tam cấp cũng không được quá hẹp và dốc vì khiến gia chủ khó giữ được tiền bạc.

Đường từ cổng chính vào nhà theo hình đường uốn lượn có thể khiến từng luồng khí xấu trong nhà đi quanh vào nhà một cách trực diện, quá mạnh và khiến cho mức độ xung sát xảy ra, gây ra nhiều bất lợi trong cuộc sống gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
