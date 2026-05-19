Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhất
GĐXH - Bước sang năm 2026, yếu tố phong thủy có sự kết hợp đặc biệt giữa hành Hỏa và nạp âm Thiên Hà Thủy. Thế nên khi bạn lựa chọn cây trồng vừa phải dựa vào sở thích, vừa cần cân nhắc yếu tố ngũ hành để đạt hiệu quả tốt nhất.
Phong thủy cây trồng năm 2026
Năm 2026 mang năng lượng Thủy là chủ đạo, kết hợp với yếu tố Hỏa tạo nên sự chuyển động mạnh mẽ nhưng cần được cân bằng. Trong ngũ hành, Thủy sinh Mộc, vì vậy cây xanh thuộc hành Mộc sẽ phát triển tốt và mang lại nhiều năng lượng tích cực trong năm nay.
Có nghĩa là trồng cây trong năm 2026 không chỉ tốt về mặt môi trường mà còn hỗ trợ phong thủy, giúp gia chủ thu hút tài lộc và cải thiện tinh thần.
Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp. Cần lựa chọn đúng loại cây, đúng vị trí và đúng mục đích sẽ quyết định hiệu quả phong thủy mà cây mang đến.
Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy
Cây bàng Singapore
Bàng Singapore là loại cây đang rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất hiện đại. Với tán lá lớn, xanh đậm và dáng cây thanh thoát, cây mang cảm giác sang trọng và tinh tế.
Không chỉ đẹp, bàng Singapore còn đại diện cho sự phát triển bền vững và ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn kết hợp giữa thẩm mỹ và phong thủy trong năm 2026.
Cây kim tiền
Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay. Với lá xanh bóng, thân vươn thẳng và sức sống mạnh mẽ, cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng.
Trong năm 2026, cây kim tiền đặc biệt phù hợp vì thuộc hành Mộc, được Thủy hỗ trợ phát triển. Khi đặt trong nhà hoặc văn phòng, cây thu hút tài lộc và mang lại cảm giác tươi mới, tích cực.
Cây nhất mại hương – mùi hương định tâm
Loại cây này có lá nhỏ, xanh thẫm và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ như bạc hà. Mùi hương này giúp người mệnh Thủy (vốn hay suy nghĩ, nhạy cảm) được thư giãn, tinh thần minh mẫn để ra quyết định sáng suốt.
Cây kim ngân
Kim ngân gây ấn tượng với thân xoắn và tán lá xanh tươi, tượng trưng cho sự bền bỉ, linh hoạt và khả năng tích lũy của cải. Theo quan niệm phong thủy, loại cây này giúp thu hút tài khí, giữ tiền bạc và tạo cảm giác an yên cho gia chủ.
Do năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa, sắc xanh của kim ngân được xem là yếu tố giúp điều hòa ngũ hành, mang lại sự hài hòa cho không gian sống. Gia chủ có thể đặt cây ở bên trái phòng khách (từ trong nhìn ra) – vị trí được cho là thu hút may mắn và cơ hội thuận lợi.
Cây lưỡi hổ
Không chỉ được biết đến với khả năng thanh lọc không khí, lưỡi hổ còn được xem như một "tấm khiên" trong phong thủy. Lá cây mọc thẳng, cứng cáp tượng trưng cho sự vững vàng, quyết đoán và khả năng xua đuổi nguồn năng lượng tiêu cực.
Trong năm Bính Ngọ 2026, lưỡi hổ phù hợp với những gia đình mong muốn tăng cường sức khỏe, giữ gìn sự ổn định và bình an. Đây cũng là loại cây dễ chăm sóc, thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường, phù hợp với người bận rộn.
Vị trí thích hợp là gần cửa ra vào phòng khách hoặc đặt sát tường để hỗ trợ điều hòa luồng khí và tạo điểm nhấn cho không gian.
Trúc phú quý – biểu tượng của thăng tiến
Thân cây vươn thẳng, lá xanh pha ánh vàng như nhắc người trồng về hành trình từng bước đi lên. Trúc phú quý hợp với dân văn phòng vì dễ chăm, lại tạo cảm giác trang nhã, thanh lọc không khí tốt.
Cây thích ánh sáng nhẹ, tránh nắng chiếu trực tiếp để lá không bị cháy. Nên giữ ẩm vừa phải bằng cách phun sương và chọn giá thể thoáng khí.
Tùng la hán mini – biểu tượng của bền vững
La hán tùng dáng bonsai gợi cảm giác tĩnh tại và trưởng thành. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sức khỏe và phú quý, thường được đặt trên bàn làm việc của người quản lý hoặc doanh nhân.
Cây ưa sáng nhưng không thích nắng chói, tưới 2–3 ngày/lần, mùa hè – đông nên giảm số lần tưới để tránh úng. Một chậu la hán tùng nhỏ khiến không gian làm việc trông chững chạc và yên bình hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
