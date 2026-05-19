Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc này
GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng thì sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Củ sả
Sả là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn hằng ngày. Loại thực phẩm này cũng có thể sử dụng để khử mùi hôi trong nhà vệ sinh cực kỳ hiệu nghiệm. Cách làm rất đơn giản như sau:
Các nhánh sả sau khi mua về cần đập dập để tỏa mùi thơm. Treo nhánh sả ở một góc phòng vệ sinh để mùi hương từ từ lan ra. Bên cạnh đó, hương thơm từ sả còn có tác dụng giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn.
Chanh
Chanh là loại gia vị luôn có mặt trong nhiều mẹo khử khuẩn, tẩy rửa như tẩy vết ố, đánh bóng dây bạc... vì trong chanh có chứa nhiều axit, do đó bạn có thể sử dụng chanh để khử mùi nhà vệ sinh như sau:
Cắt từ 3 đến 4 quả chanh và vắt lấy nước cốt, sau đó đổ vào các góc nhà vệ sinh và chừa lại một ít để đổ vào bồn cầu.
Đậy nắp bồn cầu và đóng cửa nhà vệ sinh trong khoảng 1 tiếng, sau đó bạn xả nước bồn cầu và chà rửa lại sàn bằng nước. Sàn nhà và bồn cầu sẽ sạch hơn, không còn mùi hôi.
Dầu gió
Nếu bạn nghĩ dầu gió chỉ dùng để thoa mỗi khi chóng mặt, nhức đầu thì bạn đã vô cùng thiếu sót khi không biết đến công dụng khử mùi.
Hơn nữa, dùng dầu gió để khử mùi hôi nhà vệ sinh vô cùng đơn giản, chỉ một bước duy nhất là mở nắp chai dầu rồi để trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Với cách này, nhà vệ sinh của bạn sẽ được khử mùi hiệu quả đến 2-3 tháng.
Tận dụng bộ đôi giấm trắng và baking soda
Đây là 2 nguyên liệu nhà bếp vô cùng quen thuộc nhưng lại có sức mạnh làm sạch đáng kinh ngạc. Baking soda hút ẩm và đánh bay mùi hôi cực tốt. Bạn chỉ cần đặt một bát nhỏ bột này ở góc khuất hoặc rắc trực tiếp xuống đáy thùng rác.
Trong khi đó, giấm trắng lại sở hữu đặc tính axit tự nhiên giúp tiêu diệt nấm mốc. Cách xử lý đường ống thông minh nhất là đổ hỗn hợp baking soda cùng giấm trắng xuống cống, đợi sủi bọt rồi xả lại bằng nước nóng để cuốn trôi mọi cặn bẩn.
Sử dụng rượu
Bạn chỉ cần đặt 1 ly rượu ở trong góc phòng vệ sinh, đảm bảo sẽ không còn mùi hôi nào trong vòng 1 tuần tới. Nếu không gian nhà vệ sinh của bạn rộng thì bạn cần thêm vài ly rượu ở những góc khác nhau mới có hiệu quả nhất định.
Bã cà phê, bã trà
Sau lúc pha cà phê hoặc trà, bạn sở hữu thể tận dụng bã của hai cái thức uống này để đánh bay mùi hôi từ nhà vệ sinh rất hiệu quả. Không những thế, bã trà hoặc bã cà phê cũng với khả năng hút ẩm, giúp chống ẩm mốc rẻ.
Cất bã trà/bã cà phê trong 1 túi vải rồi cột thật chặt. Treo túi vải này ở một góc phòng, bã cà phê/bã trà sẽ tự động hút ẩm và tỏa hương thơm để loại bỏ mùi hôi khó chịu trong nhà vệ sinh.
