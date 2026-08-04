Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý

14 năm hôn nhân ngọt ngào của Đoan Trang và chồng Thụy ĐiểnGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Đoan Trang mới đây chia sẻ về 14 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Thụy Điển. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai luôn vun đắp cuộc sống bình yên, viên mãn.
Nhã Phương mới đây đã đưa bé Joy đi tiêm phòng và em bé gây chú ý bởi vẻ ngoài khỏe mạnh, kháu khỉnh.
Được biết bé Joy sinh vào tháng 1 nhưng hiện tại Nhã Phương và Trường Giang vẫn không tiết lộ giới tính của em bé.
Nhã Phương (tên thật Trần Thị Nhã Phương, sinh năm 1990 tại Đắk Lắk) là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, 49 ngày, Khúc hát mặt trời và Cây táo nở hoa. Nhã Phương ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và nhiều lần nhận các giải thưởng về diễn xuất.
GĐXH - Ca sĩ Đoan Trang mới đây chia sẻ về 14 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Thụy Điển. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai luôn vun đắp cuộc sống bình yên, viên mãn.
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