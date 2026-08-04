Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý

Thứ ba, 11:34 04/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.

Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 1.Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 1.
Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 2.

Nhã Phương mới đây đã đưa bé Joy đi tiêm phòng và em bé gây chú ý bởi vẻ ngoài khỏe mạnh, kháu khỉnh. 

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 3.
Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 4.

Được biết bé Joy sinh vào tháng 1 nhưng hiện tại Nhã Phương và Trường Giang vẫn không tiết lộ giới tính của em bé. 

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 5.

Kể từ lúc sinh em bé thứ 3, Nhã Phương lui vào hậu trường chăm sóc gia đình và con cái. 

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 6.

Về đời sống hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương, trong làng giải trí Việt, họ được xem là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm trước khi kết hôn, cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc và ngày càng nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 7.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên khi cùng tham gia bộ phim điện ảnh 49 Ngày vào năm 2015. Sau khoảng 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 8.

Kể từ khi lập gia đình, Trường Giang được nhiều người nhận xét đã thay đổi theo hướng tích cực, trở thành người đàn ông của gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng anh dần từ bỏ thói quen tụ tập bạn bè, về khuya để dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Trong khi đó, Nhã Phương nhiều lần dành lời khen cho ông xã vì sự chu đáo, đảm đang và đặc biệt là khả năng nấu ăn.

Hình ảnh con thứ 3 của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 9.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân là 3 người con đáng yêu. Con gái đầu lòng Destiny chào đời năm 2019, tiếp đó là con trai Hope sinh năm 2023, năm 2026 là bé Joy. Cả hai luôn thống nhất trong việc nuôi dạy con, hạn chế để các bé xuất hiện quá nhiều trước truyền thông nhằm giữ cho con có tuổi thơ bình yên.

Nhã Phương (tên thật Trần Thị Nhã Phương, sinh năm 1990 tại Đắk Lắk) là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, 49 ngày, Khúc hát mặt trời và Cây táo nở hoa. Nhã Phương ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và nhiều lần nhận các giải thưởng về diễn xuất.

Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý - Ảnh 11.Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2

GĐXH - Nghệ sĩ Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý tử và nấu nướng phục vụ vợ con trong chuyến dã ngoại tại nhà vườn của gia đình ở Xuyên Mộc.

 

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