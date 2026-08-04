Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý

Kể từ khi lập gia đình, Trường Giang được nhiều người nhận xét đã thay đổi theo hướng tích cực, trở thành người đàn ông của gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng anh dần từ bỏ thói quen tụ tập bạn bè, về khuya để dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Trong khi đó, Nhã Phương nhiều lần dành lời khen cho ông xã vì sự chu đáo, đảm đang và đặc biệt là khả năng nấu ăn.