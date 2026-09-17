Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý

Thứ năm, 10:07 17/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Nhã Phương khiến khán giả bất ngờ khi khoe hình ảnh mới nhất với tinh thần đắm chìm trong không gian tại nơi cô đến.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 1.Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn?

GĐXH - Trường Giang - Nhã Phương từng gây sốt với màn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình, sau đó năm 2018, họ có một hôn lễ hoành tráng. Hiện tại cuộc sống của cặp đôi ra sao?

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 1.

Được NTK Đỗ Mạnh Cường mời đến dự một triển lãm tranh, Nhã Phương đã có những hình ảnh mới mang đậm phong cách buồn man mác. Cô còn viết: "Lâu lắm rồi Phương mới có khoảng thời gian đắm chìm trọn vẹn trong một không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc như thế này".

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 2.

Nhã Phương thời gian qua bị vướng vào ồn ào trên mạng xã hội của chồng - Trường Giang nhưng những ồn ào này không ảnh hưởng đến cô. Trên trang cá nhân, cô vẫn chia sẻ cuộc sống lẫn công việc diễn ra bình thường. Người đẹp còn đăng khoảnh khắc cô và Trường Giang bên nhau giữa thị phi. Nữ diễn viên ngầm khẳng định gia đình vẫn luôn bình yên.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 3.

Nhã Phương sinh năm 1990 là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến VFC khi xuất hiện trong các phim giờ vàng như: Tuổi thanh xuân, Khúc hát mặt trời, Zippo, mù tạt và em... Những năm 2014, 2015, 2016 được xem là thời đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Nhã Phương. Bằng chứng là nữ diễn viên sinh năm 1990 đã 2 lần giành giải nữ "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards. 2 năm liên tiếp 2015, 2016, Nhã Phương đã giành cúp trên tay. Cụ thể, năm 2015, với diễn xuất trong phim "Tuổi thanh xuân", Nhã Phương được vinh danh lần đầu tiên tại VTV Awards.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 4.

Trước khi nổi tiếng với những bộ phim gây sốt trên truyền hình, Nhã Phương chỉ là ngôi sao trẻ có diễn xuất vừa vừa. Nhưng nhờ góp mặt trên sóng VTV ở những bộ phim có đề tài hay đã giúp cô có được sự bứt phá nhanh chóng. Và điều này cũng một phần không nhỏ nhờ sự ưu ái của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 5.

Khi có một sự nghiệp vững chắc, năm 2018, Nhã Phương lên xe hoa với chú rể là người nổi tiếng, danh hài Trường Giang. Sau nhiều sóng gió về đời tư, họ đã cập bến hạnh phúc bằng đám cưới long trọng vào tháng 9 cùng năm.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 6.

Sau gần 8 năm về chung nhà, vợ chồng họ vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới yêu. Trường Giang có niềm đam mê với nấu ăn nên sẽ phụ trách nấu nướng để chăm sóc vợ con. Đặc biệt, nam danh hài còn xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi. 

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 7.

Đồng thời, Trường Giang cũng tự tay trồng rau củ, hoa màu sạch để phục vụ riêng cho Nhã Phương. Từ hồi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung sướng và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. 

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 8.

Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn". Cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc hơn khi lần lượt đón 3 em bé xinh xắn như thiên thần. Trường Giang dành hết tình cảm lẫn nhiệt huyết cho gia đình.

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý - Ảnh 10.Nhã Phương ở tuổi 36

GĐXH - Nhã Phương qua 3 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn khiến fan khen ngợi hết lời vì quá trẻ đẹp.

 

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