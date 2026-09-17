Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ý

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồGiải trí -
GĐXH - Khánh My năm 2018 gây chú ý khi có cuộc gặp gỡ báo chí, truyền thông về chuyện Trường Giang đã tán tỉnh cô. Sau 8 năm, cuộc sống của người đẹp giờ ra sao?
Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.
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