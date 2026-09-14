Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn?

Thứ hai, 19:00 14/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Trường Giang - Nhã Phương từng gây sốt với màn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình, sau đó năm 2018, họ có một hôn lễ hoành tráng. Hiện tại cuộc sống của cặp đôi ra sao?

Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn? - Ảnh 1.Nhã Phương ở tuổi 36

GĐXH - Nhã Phương qua 3 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn khiến fan khen ngợi hết lời vì quá trẻ đẹp.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 1.

Nhã Phương và Trương Giang kết hôn năm 2018 trong nhiều ồn ào từ dư luận thời điểm đó. Hiện tại, vượt qua những sóng gió trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, cả đã bình yên nhau.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 2.

Trải qua những gập ghềnh khó khăn từ những tin đồn trên MXH nên cả hai học cách trân trọng và thương nhau nhiều hơn. Sau 8 năm về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 3.

Nam danh hài xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi, trồng rau củ và gần gũi thiên nhiên.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 4.

Từ khi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung túc và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 5.

Ngoài căn biệt thự này, Trường Giang còn có nhà vườn ở ngoại thành có giá trị lớn. Trong một lần đến chơi, ca sĩ Ngô Kiến Huy ước tính giá trị bất động sản này vào khoảng 60 - 70 tỷ đồng, dựa theo giá đất thị trường tại thời điểm đó.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 6.
Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 7.
Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 8.
Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 9.

Mới đây, Nhã Phương - Trường Giang lại để lộ bất động sản có giá trị lớn tiếp theo của mình. Cụ thể, Nhã Phương đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm lần mang thai thứ ba bên ông xã Trường Giang và các con tại nhà vườn ở Đà Lạt. Nữ diễn viên cho biết cô luôn ao ước có khu vườn xanh mướt ở thành phố hoa nên rất muốn lưu lại khoảnh khắc cùng cả nhà quây quần bên nhau tại đây.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn - Ảnh 10.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cho dựng nhà gỗ trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2, làm chỗ nghỉ dưỡng mỗi lần lên Đà Lạt cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Khối bất động sản này cũng được định giá lên đến vài chục tỷ đồng.

Trường Giang nổi tiếng qua các phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi, Em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Lật mặt: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha... Ở lĩnh vưc sân khấu hài, Trường Giang quen mặt với nhiều tiểu phẩm hài, đặc biệt là hình tượng Mười Khó, góp phần tạo nên thương hiệu riêng của anh.

Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng trong các chương trình truyền hình như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Nhanh như chớp, Muốn ăn phải lăn vào bếp, Giọng ải giọng ai, 7 nụ cười xuân... với vai trò MC, đội trưởng hoặc khách mời.

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.

Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn? - Ảnh 12.Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ý

GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.

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