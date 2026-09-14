Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn?

Trường Giang nổi tiếng qua các phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi, Em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Lật mặt: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha... Ở lĩnh vưc sân khấu hài, Trường Giang quen mặt với nhiều tiểu phẩm hài, đặc biệt là hình tượng Mười Khó, góp phần tạo nên thương hiệu riêng của anh.

Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng trong các chương trình truyền hình như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Nhanh như chớp, Muốn ăn phải lăn vào bếp, Giọng ải giọng ai, 7 nụ cười xuân... với vai trò MC, đội trưởng hoặc khách mời.

Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.