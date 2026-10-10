Cận cảnh hàng loạt công trình quanh Nhà thờ đổ Hải Lý ở Ninh Bình bị tháo dỡ

| Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày này, dọc bờ biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình ghi nhận không khí khẩn trương khi các hộ dân đồng loạt tháo dỡ 23 công trình xây dựng trái phép quanh Nhà thờ biển Hải Lý. Việc trả lại không gian thoáng đãng cho di tích là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quyết định công nhận nơi đây là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, nhiều nhà hàng, quán ăn đang tích cực tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực theo kế hoạch của địa phương.

Người dân có nhà hàng nằm trong diện tháo dỡ cho biết, sau khi được các cấp chính quyền tuyên truyền, giải thích, gia đình ông đồng thuận với phương án tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để địa phương triển khai các dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên, điều khiến người dân trăn trở vẫn chưa tìm được địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh do quỹ đất khu vực lân cận gần như không còn. Họ muốn chính quyền địa phương xem xét, tạo điều kiện để gia đình có địa điểm phù hợp, tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết, qua rà soát, dọc bờ biển Hải Tiến có 23 công trình xây dựng trái phép, trong đó 12 công trình là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chủ yếu tập trung quanh Nhà thờ đổ Hải Lý; số còn lại phục vụ nuôi trồng thủy sản. Các công trình này được người dân tự phát xây dựng, lắp đặt phục vụ kinh doanh, dịch vụ, không phù hợp yêu cầu quản lý, sử dụng không gian ven biển.

Trước đó, ngày 15/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định công nhận Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý là điểm du lịch, đồng thời yêu cầu UBND xã Hải Tiến tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Hải Tiến đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép xung quanh chứng tích, trả lại mặt bằng quanh Nhà thờ đổ Hải Lý nhằm tạo điều kiện phát triển điểm du lịch.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý: 

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý nhìn từ trên cao, nơi nhiều công trình kinh doanh, dịch vụ đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phát triển điểm du lịch.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 2.

Nhà thờ đổ Hải Lý nằm sát mép nước biển, xung quanh là các nhà hàng, quán ăn đang trong quá trình giải tỏa.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 3.

Góc nhìn bao quát dải bờ biển và các công trình xây dựng tự phát xung quanh khu chứng tích biến đổi khí hậu.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 4.

Các khu nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống dọc bờ biển đang được người dân tích cực tháo dỡ mái che và khung thép.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 5.

Hiện trạng khu vực nhà tắm công cộng và cơ sở kinh doanh đã được đập bỏ, dọn dẹp vật liệu sau tháo dỡ.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 6.

Không gian quanh khu chứng tích dần được trả lại sự thoáng đãng sau khi các công trình vi phạm được giải tỏa.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 7.

Vật liệu xây dựng, khung sắt, tôn lợp sau khi tháo dỡ được gom lại để chuẩn bị di chuyển khỏi khu vực bãi biển.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 8.

Người dân tự nguyện tháo dỡ tôn, dọn dẹp tài sản nhằm trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 9.

Bức tường gạch rêu phong của Nhà thờ đổ Hải Lý đứng vững bên cạnh các công trình dịch vụ đang được di dời.

Cận cảnh tháo dỡ công trình trái phép quanh Nhà thờ đổ Hải Lý , Ninh Bình - Ảnh 10.

Tháp chuông Nhà thờ đổ Hải Lý nổi bật trên nền trời xanh, chuẩn bị cho quy hoạch khai thác du lịch bền vững.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.