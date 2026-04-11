Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!

Thứ bảy, 16:29 11/04/2026 | Gia đình

Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật.

Chiều hôm đó, con dâu tôi từ nhà ngoại lên, tay xách theo một thùng xốp khá to. Tôi nhìn qua đã đoán ngay là quà quê, trong lòng cũng có chút háo hức. Nhà thông gia cách đây chỉ hơn 20km, không phải xa xôi gì, nhưng mỗi lần gửi đồ lên là tôi vẫn thấy vui, vừa là tình cảm, vừa là sự quan tâm.

Tôi còn đùa với chồng rằng chắc đợt này lại có gà quê hay ít thịt lợn sạch, vì mấy lần trước thường vậy. Nhưng khi mở ra, tôi thực sự khựng lại.

Bên trong không có thứ gì như tôi nghĩ. Không gà, không thịt, không đặc sản gì đáng kể, chỉ toàn rau củ, nào là mớ rau muống, vài quả bầu, ít cà, thêm mấy củ khoai… tất cả đều là những thứ rất quen thuộc, thậm chí ở chợ gần nhà tôi ngày nào cũng có. Nhìn qua, tôi không khỏi thở dài trong lòng.

Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật. Tôi nghĩ bụng, đã gửi quà thì ít nhất cũng nên có cái gì “ra tấm ra món” một chút, chứ toàn những thứ như vậy thì thật sự hơi… thiếu tinh tế. Không phải vì tôi coi trọng vật chất, mà là cảm giác không được coi trọng.

Tối hôm đó, tôi có nhắc khéo với con trai. Nó nghe xong chỉ cười, bảo: “Toàn đồ nhà trồng được, sạch, mẹ ăn là biết ngay”. Câu nói đó làm tôi hơi chạnh lòng, vì rõ ràng nó không hiểu cảm giác của tôi lúc đó.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, tôi tiện tay nấu bữa cơm với chính những thứ trong thùng hôm qua. Rau muống luộc lên xanh mướt, ăn giòn và ngọt hơn hẳn loại tôi vẫn mua ngoài chợ. Quả bầu nấu canh cũng thơm và mát, không hề nhạt như tôi nghĩ. Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu thấy có gì đó không giống.

Buổi trưa, tôi gọi điện hỏi thăm thông gia cho phải phép. Chưa kịp hỏi nhiều, bà đã nói trước rằng nhà không có gì quý, chỉ có ít rau quả tự trồng, không phun thuốc, nên gửi lên cho các con ăn cho yên tâm. Bà còn nói thêm, đợt này gà chưa kịp lớn, lợn thì chưa xuất chuồng, nên chưa có gì “đàng hoàng” hơn để gửi.

Tôi im lặng vài giây, tự nhiên thấy mình có gì đó không đúng.

Hóa ra, thứ tôi nghĩ là “không có gì giá trị” lại chính là thứ họ có thể mang lên với sự chân thành nhất. Không phải vì họ không biết gửi gì cho đẹp, mà là họ gửi những gì họ có, theo cách họ nghĩ là tốt nhất cho con cháu.

Chiều hôm đó, tôi nhìn lại thùng đồ đã vơi đi một nửa, tự nhiên thấy áy náy. Có lẽ lâu nay tôi quen với việc đánh giá quà cáp qua hình thức, qua giá trị nhìn thấy được, mà quên mất rằng với nhiều người, sự chân thành không nằm ở việc món quà có “đắt” hay không.

Tôi không nói lại chuyện hôm qua với ai, chỉ nhắn con dâu lần sau về thì gửi lời cảm ơn tới ông bà. Không phải vì phép lịch sự, mà vì tôi hiểu mình đã nhìn nhận mọi thứ hơi vội.

Đôi khi, cái gọi là “thiếu tinh tế” không nằm ở người khác, mà lại nằm ở cách mình nhìn một món quà. Và có những thứ tưởng chừng rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, lại chứa nhiều điều mà tiền cũng không mua được. Tôi đúng là già rồi còn hồ đồ!

Vỹ Đình
'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

Tôi không chọn cách tranh cãi trực diện với bố mẹ chồng, vì tôi hiểu đó không phải là trận chiến mình có thể thắng.

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn tìm một người bạn đời để bầu bạn, chia sẻ tuổi xế chiều. Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Bố vợ tuyên bố cho mảnh đất, tôi đến tận nơi xem mà muốn khóc, không nghĩ mình lại có ngày này

Bố vợ tuyên bố cho mảnh đất, tôi đến tận nơi xem mà muốn khóc, không nghĩ mình lại có ngày này

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi vợ tôi sinh con.

Top cung hoàng đạo tốt bụng, giúp người vô tư nên vận may cực vượng

Top cung hoàng đạo tốt bụng, giúp người vô tư nên vận may cực vượng

GĐXH - Chính sự nhiệt tình và tấm lòng thiện lương giúp những cung hoàng đạo này xây dựng nhân duyên tốt đẹp, đi đến đâu cũng được yêu quý và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi già với nỗi lo cô đơn nên mong muốn tìm một người bầu bạn. Tuy nhiên, nếu đặt quá nhiều kỳ vọng, cái giá phải trả đôi khi rất đắt.

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

GĐXH - Cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách sống.

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

GĐXH - Dư dả về mặt tài chính, song cụ ông vẫn không hài lòng với cuộc sống ở những năm cuối đời. Câu chuyện của ông cho thấy, tuổi già không chỉ cần tiền bạc.

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

GĐXH - Gia đình không tự nhiên trở nên giàu có, mà đến từ những thói quen và cách cư xử mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều này, cuộc sống sẽ dần ổn định và đủ đầy hơn.

3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, phụng dưỡng cha mẹ bằng cách sống chung luôn được xem là biểu hiện rõ ràng của lòng hiếu thảo. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào “ở gần” cũng đồng nghĩa với “yêu thương”.

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

GĐXH - Khi tình cảm phai nhạt, mỗi con giáp nam lại có cách thể hiện khác nhau. Có người chọn im lặng rút lui, có người trở nên lạnh nhạt, nhưng cũng có con giáp thẳng thắn nói lời chia tay.

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

GĐXH - Bà khuyên rằng sau khi nghỉ hưu, nên cân nhắc kỹ trước khi duy trì hoặc nối lại một số mối quan hệ nhất định.

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Đừng ngây thơ nữa: Đây là biểu hiện khi 12 con giáp nam khi thay lòng

Càng nói nhiều về 5 điều này, phụ nữ càng dễ mất giá trị mà không hề hay biết

Càng nói nhiều về 5 điều này, phụ nữ càng dễ mất giá trị mà không hề hay biết

7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

