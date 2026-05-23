Nhà vườn Đảo Vua - Tài sản ven sông khan hiếm dành cho giới tinh hoa tại trung tâm mới của Hải Phòng
Sở hữu vị thế đảo đô thị duy nhất tại miền Bắc, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng cộng đồng cư dân ngày một đông đảo, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Tại đây, nhà vườn ven sông Đảo Vua đang được đặc biệt săn đón.
Nơi định hình chuẩn sống mới của giới tinh hoa đất Cảng
Trong nhiều năm, Hải Phòng ghi dấu ấn là cực tăng trưởng năng động của miền Bắc nhờ lợi thế cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng của tầng lớp doanh nhân, chuyên gia và những người thành đạt, kéo theo nhu cầu về một không gian sống tương xứng. Đó phải là nơi vừa thuận tiện kết nối, vừa thể hiện vị thế vừa phản chiếu phong cách sống của chủ nhân.
Xu hướng này đang ngày càng rõ nét tại đảo Vinhomes Royal Island, trung tâm phát triển mới của thành phố Cảng.
Tọa lạc trên đảo Vũ Yên quy mô 877 ha, Vinhomes Royal Island sở hữu địa thế hiếm có khi được bao bọc bởi ba dòng sông lớn, gồm sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn. Không gian biệt lập giữa hệ sinh thái sông nước tự nhiên tạo nên trải nghiệm sống riêng tư, khoáng đạt nhưng vẫn kết nối nhanh với nội đô cũ.
Từ Vinhomes Royal Island, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tới khu vực Lê Hồng Phong, khoảng 10 phút tới trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm và 15 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi. Hệ thống cầu Vũ Yên 1, cầu Hoàng Gia và các trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long cũng tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng thuận tiện, tái định hình bản đồ phát triển đô thị Hải Phòng.
Không chỉ hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng, Vũ Yên còn đang trở thành điểm hội tụ của cộng đồng tinh hoa mới tại Hải Phòng. Ngày càng nhiều doanh nhân, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp - logistics cùng nhóm khách hàng đến từ Hà Nội, Hải Dương (cũ) lựa chọn dịch chuyển về đây để tận hưởng môi trường sống biệt lập, hệ tiện ích đẳng cấp và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn.
Sức hút của Vũ Yên không chỉ đến từ kỳ vọng tương lai mà được bảo chứng bằng một hệ sinh thái đã hiện hữu. Từ sân golf 36 hố quy mô 160 ha vận hành 24/7, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền Royal Marina đến VinWonders, Vinpearl Safari và Vincom Mega Mall…Vinhomes Royal Island đang từng bước định vị là điểm đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu miền Bắc.
Tại Vinhomes Royal Island, hàng nghìn cư dân đã chuyển về sinh sống, các tuyến phố thương mại dần sôi động với quán cà phê, nhà hàng, hoạt động thể thao và giải trí. Mỗi cuối tuần, dòng khách đổ về trải nghiệm golf, vui chơi và khám phá đô thị đảo ngày càng đông, tạo nên sức sống hiện hữu và củng cố vị thế về một "trung tâm mới" tại Hải Phòng.
Anh Trần Bình Minh, cư dân tại Vinhomes Royal Island, chia sẻ: "Điều tôi thích nhất ở đây là cảm giác được sống như đang nghỉ dưỡng mỗi ngày. Không cần chờ đến cuối tuần hay những kỳ nghỉ dài, cả gia đình vẫn có thể tận hưởng các trải nghiệm ngay trước cửa nhà. Từ golf, cưỡi ngựa đến những buổi dạo bộ ven sông, mọi thứ đều rất thư thái. Với tôi, đây là một chuẩn sống hoàn toàn mới tại Hải Phòng."
Nhà vườn Đảo Vua - tài sản "may đo" cho tầng lớp dẫn dắt
Khi tầng lớp thượng lưu ngày càng dịch chuyển về những không gian riêng tư và gần gũi thiên nhiên, các sản phẩm thấp tầng ven sông sở hữu khu vườn riêng trở thành dòng tài sản được săn đón bậc nhất thị trường.
Theo giới đầu tư, những bất động sản đồng thời sở hữu hai yếu tố "ven sông" và "vườn riêng" gần như thuộc nhóm tài sản không thể nhân bản trong tương lai, bởi quỹ đất ven sông tự nhiên ngày càng hữu hạn.
Tại Vinhomes Royal Island, nhà vườn Đảo Vua được xem là một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu dành riêng cho chuẩn sống ấy. Giữa nhịp sống hiện đại, những căn nhà ven sông với mật độ xây dựng thấp, cảnh quan xanh và không gian nghỉ dưỡng riêng tư tựa như món quà vô giá, mang đến đặc quyền sống thư thái và cân bằng cho các chủ nhân.
Không gian sống tại Đảo Vua mang đến cảm giác biệt lập nhưng vẫn kết nối. Chỉ vài phút di chuyển là cư dân có thể tiếp cận sân golf, bến du thuyền, Vincom Mega Mall hay chuỗi tiện ích giải trí quy mô lớn của toàn đô thị đảo. Đây cũng là yếu tố khiến dòng sản phẩm này được đánh giá cao, cả ở giá trị sống và khả năng giữ giá dài hạn.
Theo nhiều chuyên gia, trong các chu kỳ thị trường, những dòng tài sản thấp tầng ven sông sở hữu yếu tố riêng tư và hệ tiện ích đồng bộ thường nằm ngoài biến động lớn nhờ nhu cầu ở thực cao cấp luôn hiện hữu. Đặc biệt, tại các đô thị lớn, đây còn là dòng tài sản mang tính truyền đời, nơi giá trị không chỉ nằm ở bất động sản, mà còn ở vị thế mà chủ nhân sở hữu.
Khi trung tâm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng dần hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island đang từng bước định vị vai trò của một đô thị đảo đẳng cấp quốc tế - nơi hội tụ cộng đồng thành đạt và những dòng tài sản giàu giá trị bền vững.
