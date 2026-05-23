Một loại mận đặc sản vùng Tây Bắc có giá cao gấp 10 lần mận thường, được nhiều người tiêu dùng không ngớt lời khen

Thứ bảy, 18:59 23/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
GĐXH - Loại mận này được nhiều người tiêu dùng đánh giá ngon hơn cả mận hậu, vì vậy dù giá có tương đối cao nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng.

Những ngày cuối tháng 5, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều loại quả vào mùa, giá rẻ được bày bán. Một trong số những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm phải kể đến những trái mận hậu chín, tím đỏ được bày bán khắp các sạp hàng từ siêu thị, chợ truyền thống đến chợ mạng. Tuy nhiên, thời điểm này cũng có một loại mận khác vào mùa và có giá cao gấp nhiều lần so với mận thông thường. Đó là mận Pu Nhi - loại mận được mệnh danh ngon hơn cả mận hậu đang đổ bộ chợ Hà Nội.

Mận đang vào mùa được bày bán khắp nơi với mức giá tương đối rẻ.

Theo các tiểu thương, mận Pu Nhi là đặc sản mận nổi tiếng được trồng trên đồi núi Pu Nhi (Thị trấn Sông Mã-Sơn La). Loại quả này được mệnh danh là "cherry Việt Nam", mặc dù có kích thước nhỏ nhưng vỏ đỏ thẫm, ruột đỏ, dóc hạt, vị giòn ngọt đậm đà và có lớp phấn trắng bao phủ. Chính những sự khác biệt đó khiến nhiều người tiêu dùng không tiếc tiền chi, dù giá có cao hơn mận hậu gấp nhiều lần.

Mận Pu Nhi - loại mận được mệnh danh ngon hơn cả mận hậu đang đổ bộ chợ Hà Nội.

"Mận Pu Nhi khi chín có vị ngọt đậm, đây chính là loại mận bản địa được trồng lâu đời tuy quả tầm trung nhưng có vị ngon đặc biệt. Mận Pu Nhi có diện tích trồng ít, vì vậy sản lượng đưa ra thị trường không nhiều. Năm nay, mận ngon hơn những năm trước do thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, dập hỏng. Mận Pu Nhi rất nhanh hết mùa và số lượng ít nên khách hàng muốn thưởng thức loại mận ngon nức tiếng với hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thì nhanh tay đặt mua hàng.

Mận Pu Nhi quả nào quả nấy đều thơm phức, 10 quả ngọt và róc hạt cả 10, kích thước quả không đồng đều, có quả to quả bé nhưng quả nào cũng chín đỏ au ngọt lịm. Không có lý do gì để mọi người không thử một lần trong đời thưởng thức loại quả ngon bất bại này", chị Huyền Thương (tiểu thương chợ đầu mối Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ.

Dù có mức giá đắt hơn so với mận hậu thường nhưng mận Pu Nhi vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Được biết, thời gian thu hoạch của mận Pu Nhi rất ngắn, chỉ kéo dài đúng 20 ngày mà không phải lúc nào, mùa nào cũng có nên giá thường đắt hơn và khó tìm mua so với mận hậu thông thường. Thời điểm hiện tại, mận Pu Nhi đang được bán với giá dao động từ 35.000 – 150.000đồng/kg (tùy chất lượng, thời điểm và kích thước quả), mặc dù đắt hơn mận thông thường rất nhiều lần nhưng mận Pu Nhi vẫn rất khan hàng và luôn được người tiêu dùng đặt mua trước, thậm chí nhiều khi tiểu thương không có đủ số lượng để trả đơn cho khách.

Mận Pu Nhi quả nhỏ chứ không to như mận hậu, khi chín có màu đỏ thẫm, róc hạt, ăn giòn ngọt... Đây cũng là lý do mận Pu Nhi được dân sành ăn chuộng mua hơn.

"Mận Pu Nhi khác hẳn các loại mận khác ở cả màu sắc và hương vị. Khi chín, mận có màu tím tía, hạt róc, được phủ một lớp phấn trắng và càng mưa thì càng lên phấn, hương thơm và vị ngọt rất đặc trưng. Mận Pu Nhi rất ít và chỉ có trong thời gian ngắn nên hàng năm đến mùa là tôi sẽ đặt mua về để tranh thủ thưởng thức. Nếu chưa ăn loại mận này thì chưa biết thế nào là cherry Việt Nam. Mận Pu Nhi tuy quả nhỏ hơn mận mùa nhưng chất lượng và hình thức thì ở tầm cao hơn rất nhiều.

Mận hậu cũng đang ở độ ngon nhất và giá cũng rẻ bán đầy thị trường nhưng so về hương vị tôi vẫn thích mận Pu Nhi hơn, ăn mãi mà không thấy chán. Nhiều hôm tôi đặt mua mận của người quen nhưng không còn để mua, chính vì vậy cứ gặp được đợt mận ngon tôi sẽ mua nhiều một chút về trữ trong tủ lạnh ăn dần", chị Minh Phương (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho hay.

Mận đang vào mùa được bán đầy trên thị trường với mức giá tương đối rẻ.

