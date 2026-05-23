Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Vinfast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô

Thứ bảy, 20:45 23/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 23/5/2026 - VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.

vinfast công bố logo riêng cho dòng xe green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô - Ảnh 1.

Logo mới của dòng xe Green được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại.

Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến sẽ chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6/2026, với dòng xe đầu tiên là Limo Green. Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập cho dòng Green giúp VinFast hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ô tô, định hình đặc tính rõ nét cho từng dòng sản phẩm, phù hợp với từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được VinFast thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ, hướng tới hiệu quả cao nhất về kinh tế và vận hành.

vinfast công bố logo riêng cho dòng xe green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô - Ảnh 2.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết: "Việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho dòng xe Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả 3 phân khúc: xe siêu sang Lạc Hồng dành cho khách hàng tinh hoa; dòng VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green hướng tới nhóm kinh doanh dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi nhu cầu của khách hàng sẽ đều được VinFast đáp ứng tốt nhất, trong đó dòng Green với logo mới sẽ tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải".

Với hiệu quả kinh tế vượt trội nhờ chi phí năng lượng và chi phí bảo dưỡng rẻ hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong, dòng xe Green của VinFast đã khẳng định vị thế là lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, giúp chủ xe thu hồi vốn nhanh, gia tăng biên lợi nhuận và mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ chịu cho hành khách. Trong đó, Limo Green đang là mẫu xe bán chạy số một thị trường Việt Nam, với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm.

VinGroup

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhà vườn Đảo Vua - Tài sản ven sông khan hiếm dành cho giới tinh hoa tại trung tâm mới của Hải Phòng

Nhà vườn Đảo Vua - Tài sản ven sông khan hiếm dành cho giới tinh hoa tại trung tâm mới của Hải Phòng

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 phút trước

Sở hữu vị thế đảo đô thị duy nhất tại miền Bắc, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng cộng đồng cư dân ngày một đông đảo, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Tại đây, nhà vườn ven sông Đảo Vua đang được đặc biệt săn đón.

Một loại mận đặc sản vùng Tây Bắc có giá cao gấp 10 lần mận thường, được nhiều người tiêu dùng không ngớt lời khen

Một loại mận đặc sản vùng Tây Bắc có giá cao gấp 10 lần mận thường, được nhiều người tiêu dùng không ngớt lời khen

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Loại mận này được nhiều người tiêu dùng đánh giá ngon hơn cả mận hậu, vì vậy dù giá có tương đối cao nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 23/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ dao động khoảng vài chục nghìn 1 kg, bán đầy chợ Việt, tuy nhiên cá trê, cá rô phi, cá da trơn vẫn không được nhiều người ưa chuộng.

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cuối tuần

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cuối tuần

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 23/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Xe ga 125cc hybrid bán ở Việt Nam giá từ 30,4 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, rất đáng mua hiện nay

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện đang dần xuất hiện tại Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong đô thị.

Giá bạc hôm nay 23/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động ra sao?

Giá bạc hôm nay 23/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 23/5 có đà giảm nhẹ, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026: Hành trình rực rỡ!

Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026: Hành trình rực rỡ!

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Dấu ấn quốc tế của Golf Việt với sự đồng hành của Sungard, Bitcar Việt Nam, và các golfer chuyên nghiệp Hàn Quốc.

SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - SUV 7 chỗ hạng D, E có ngân sách dao động trên dưới 1,5 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng.

Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở phân khúc vàng miếng được điều chỉnh giảm xuống ngang giá vàng nhẫn trong phiên sáng 23/5 tại nhiều thương hiệu lớn.

Xem nhiều

SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top