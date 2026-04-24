Cô giáo gây sốt với hit của Hòa Minzy, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mời thu âm là ai?
GĐXH - Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ tiết mục biểu diễn đầy xúc động của một cô giáo tại Hà Nội khi thể hiện ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”. Phần trình diễn mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của chị đã nhanh chóng chạm tới trái tim người xem, thu hút hàng loạt bình luận và sự quan tâm rộng rãi.
Tiết mục biểu diễn của Thanh Huyền và học sinh nhận được rất nhiều sự khen ngợi
Dưới các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại những lời khen "có cánh" cho cô giáo. Nhiều ý kiến cho rằng, phần thể hiện này thực sự "chạm" đến cảm xúc của người nghe, thậm chí có người so sánh, cô giáo thể hiện ca khúc xúc động hơn ca sĩ Hòa Minzy.
Điều đáng chú ý là chính tác giả ca khúc - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không giấu được niềm xúc động sau khi xem phần trình diễn của Thanh Huyền và các học trò. Nam nhạc sĩ dành nhiều lời khen ngợi cho cô giáo và thậm chí còn chủ động ngỏ lời mời cô thu âm hoàn chỉnh ca khúc.
Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, mới đây, anh có dịp tham gia giao lưu tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội). Anh rất bất ngờ trước sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết của các tiết mục văn nghệ do thầy cô và học sinh của trường chuẩn bị.
"Các tiết mục văn nghệ của trường được đầu tư, dàn dựng rất kỹ lưỡng. Đặc biệt, phần biểu diễn ‘Nỗi đau giữa hòa bình’ của cô Huyền, tôi thực sự rất bất ngờ", nam nhạc sĩ nói.
Theo anh, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc, mà chính là cảm xúc mà cô giáo truyền tải qua từng câu hát. "Giọng hát của cô rất sâu sắc nhưng lại nhẹ nhàng, đúng với tâm trạng của một người vợ, người mẹ khi tiễn chồng, con ra chiến trận", anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã rất xúc động khi nghe Thanh Huyền thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Nam nhạc sĩ cho hay, trong khoảnh khắc đó, anh thực sự xúc động. "Cách cô thể hiện rất mộc mạc, giống như một lời tâm sự thật. Không cầu kỳ, không phô diễn nhưng lại chạm đến cảm xúc rất sâu", anh nói thêm.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn chia sẻ: "Nếu cô Huyền là giáo viên dạy Ngữ văn thì chắc chắn cô có thể truyền tải cảm xúc rất tốt đến học sinh, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, về những hy sinh của thế hệ cha ông trong các cuộc kháng chiến. Qua đó, nuôi dưỡng lòng tự hào và biết ơn trong thế hệ trẻ".
Với anh, một bài hát hay không chỉ nằm ở giá trị âm nhạc, mà còn ở giá trị giáo dục. Việc cô giáo thể hiện ca khúc ngay tại sân trường, trước học sinh và phụ huynh, khiến ý nghĩa của bài hát trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn rất nhiều.
Anh cũng chia sẻ thêm rằng, không chỉ riêng anh, rất nhiều giáo viên và phụ huynh có mặt hôm đó đều xúc động, rơi nước mắt sau khi xem tiết mục.
Về phía người trong cuộc, cô giáo Thanh Huyền bày tỏ, bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cũng như lời khen từ chính tác giả bài hát
"Được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khen ngợi và ngỏ ý mời thu âm là một niềm vinh dự rất lớn đối với tôi", cô chia sẻ.
Thanh Huyền hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 của trường. Cô yêu thích ca hát từ nhỏ.
Tuy nhiên, nữ giáo viên cũng khiêm tốn cho rằng, giọng hát của cô không quá xuất sắc. Theo cô, việc tiết mục được yêu thích là nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.
Thanh Huyền cho rằng, "Nỗi đau giữa hòa bình" là một ca khúc giàu cảm xúc, với giai điệu da diết và ca từ giản dị nhưng thấm thía. "Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đều có thể hát hay bài này, vì bản thân ca khúc đã rất xúc động", cô nói.
Điều đặc biệt hơn, theo cô Huyền, đó là bối cảnh biểu diễn. Việc được hát ngay tại sân trường, trước các học sinh - những "mầm non" của đất nước giúp thông điệp của bài hát được lan tỏa một cách tự nhiên và ý nghĩa hơn.
"Tôi muốn thông qua bài hát để các con hiểu hơn về sự hy sinh của những người lính, của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ đó biết trân trọng và tự hào hơn về lịch sử dân tộc", cô chia sẻ.
Bên cạnh đó, nữ giáo viên cũng cho rằng, phần minh họa của các học sinh góp phần quan trọng tạo nên sức lan tỏa cho tiết mục. Đặc biệt, hình ảnh em học sinh múa chính với biểu cảm giàu cảm xúc đã khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt.
"Các con đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Chính sự hồn nhiên, đầy cảm xúc của các con đã làm cho tiết mục trở nên trọn vẹn hơn", cô nói.
Trước những so sánh với ca sĩ Hòa Minzy, Thanh Huyền cho biết, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Bản thân cô đánh giá cao phiên bản của nữ ca sĩ và cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là ai hát hay hơn, mà là giá trị của bài hát được lan tỏa.
Màn reaction của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung các màn trình diễn.
Diện mạo tuổi U70 của diễn viên Quang Minh khiến khán giả ngỡ ngàngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong buổi ra mắt phim "Trùm sò", diễn viên Quang Minh đã khiến nhiều người sốc vì diện mạo trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi U70.
Vợ chồng Lê Khánh gây chú ý dịp 30/4Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh không chỉ gây bất ngờ khi lần đầu "nên duyên" với Vân Sơn, mà trong "Đại tiệc trăng máu 8" còn có sự tham gia của ông xã - diễn viên Tuấn Khải.
'Em xinh' Juky San từng là y sĩ răng hàm mặtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Juky San từ một gương mặt được biết đến với những bản cover (hát lại) hàng triệu lượt xem đã dần định vị bản thân là một nghệ sĩ sáng tác nhạc.
Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - "Có những ngày cảm xúc căng đầy đến kiệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút… rồi nhìn sang bên cạnh, thấy ba và Gạo vẫn ở đó", Ngô Thanh Vân tâm sự.
Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tếXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty quản lý và trực tiếp trao đổi về việc muốn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế.
Lộ hình ảnh và thân thế 'tình tin đồn' kém 2 giáp của Johnny Trí NguyễnGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn mới đây đã xuất hiện bên một cô gái trẻ xinh đẹp có tên Kalli Nguyễn ở một sự kiện ra mắt phim. Sự việc này đã khiến nhiều người quan tâm và tò mò thân thế của cô gái trẻ.
Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền khiến hai gia đình lo lắng trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình cảm của Trung và Mai khiến cả hai bên gia đình tỏ ra lo lắng.
Hoa hậu Vi Minh khởi sắc nhờ hẹn hò với thiếu gia tập đoànXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh nhận được nhiều hợp đồng của các nhãn hàng, được nhiều người biết đến nhờ drama hẹn hò với thiếu gia Tập đoàn Hải Minh.
Chồng quân nhân nghỉ phép đi du lịch cùng Hòa MinzyGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy đã hạnh phúc khi khoe hình ảnh đi du lịch cùng chồng quân nhân. Điều khiến khán giả chú ý chính là biểu cảm hạnh phúc như chụp ảnh cưới của cặp đôi.
Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệtGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - NSND Trần Hiếu bước sang tuổi 90, con gái - Hà Trần nhắn gửi đầy yêu thương, biết ơn: "Cả đời bố chỉ biết đến âm nhạc".
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.