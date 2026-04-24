Cô giáo gây sốt với hit của Hòa Minzy, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mời thu âm là ai?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui GĐXH - Tối 15/4, tại lễ trao giải Cống hiến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của anh với hàng loạt ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn của Thanh Huyền và học sinh nhận được rất nhiều sự khen ngợi

Dưới các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại những lời khen "có cánh" cho cô giáo. Nhiều ý kiến cho rằng, phần thể hiện này thực sự "chạm" đến cảm xúc của người nghe, thậm chí có người so sánh, cô giáo thể hiện ca khúc xúc động hơn ca sĩ Hòa Minzy.

Điều đáng chú ý là chính tác giả ca khúc - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không giấu được niềm xúc động sau khi xem phần trình diễn của Thanh Huyền và các học trò. Nam nhạc sĩ dành nhiều lời khen ngợi cho cô giáo và thậm chí còn chủ động ngỏ lời mời cô thu âm hoàn chỉnh ca khúc.

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, mới đây, anh có dịp tham gia giao lưu tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội). Anh rất bất ngờ trước sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết của các tiết mục văn nghệ do thầy cô và học sinh của trường chuẩn bị.

"Các tiết mục văn nghệ của trường được đầu tư, dàn dựng rất kỹ lưỡng. Đặc biệt, phần biểu diễn ‘Nỗi đau giữa hòa bình’ của cô Huyền, tôi thực sự rất bất ngờ", nam nhạc sĩ nói.

Theo anh, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc, mà chính là cảm xúc mà cô giáo truyền tải qua từng câu hát. "Giọng hát của cô rất sâu sắc nhưng lại nhẹ nhàng, đúng với tâm trạng của một người vợ, người mẹ khi tiễn chồng, con ra chiến trận", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã rất xúc động khi nghe Thanh Huyền thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Nam nhạc sĩ cho hay, trong khoảnh khắc đó, anh thực sự xúc động. "Cách cô thể hiện rất mộc mạc, giống như một lời tâm sự thật. Không cầu kỳ, không phô diễn nhưng lại chạm đến cảm xúc rất sâu", anh nói thêm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn chia sẻ: "Nếu cô Huyền là giáo viên dạy Ngữ văn thì chắc chắn cô có thể truyền tải cảm xúc rất tốt đến học sinh, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, về những hy sinh của thế hệ cha ông trong các cuộc kháng chiến. Qua đó, nuôi dưỡng lòng tự hào và biết ơn trong thế hệ trẻ".

Với anh, một bài hát hay không chỉ nằm ở giá trị âm nhạc, mà còn ở giá trị giáo dục. Việc cô giáo thể hiện ca khúc ngay tại sân trường, trước học sinh và phụ huynh, khiến ý nghĩa của bài hát trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn rất nhiều.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng, không chỉ riêng anh, rất nhiều giáo viên và phụ huynh có mặt hôm đó đều xúc động, rơi nước mắt sau khi xem tiết mục.

Về phía người trong cuộc, cô giáo Thanh Huyền bày tỏ, bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cũng như lời khen từ chính tác giả bài hát

"Được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khen ngợi và ngỏ ý mời thu âm là một niềm vinh dự rất lớn đối với tôi", cô chia sẻ.

Thanh Huyền hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 của trường. Cô yêu thích ca hát từ nhỏ.

Tuy nhiên, nữ giáo viên cũng khiêm tốn cho rằng, giọng hát của cô không quá xuất sắc. Theo cô, việc tiết mục được yêu thích là nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Thanh Huyền cho rằng, "Nỗi đau giữa hòa bình" là một ca khúc giàu cảm xúc, với giai điệu da diết và ca từ giản dị nhưng thấm thía. "Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đều có thể hát hay bài này, vì bản thân ca khúc đã rất xúc động", cô nói.

Điều đặc biệt hơn, theo cô Huyền, đó là bối cảnh biểu diễn. Việc được hát ngay tại sân trường, trước các học sinh - những "mầm non" của đất nước giúp thông điệp của bài hát được lan tỏa một cách tự nhiên và ý nghĩa hơn.

"Tôi muốn thông qua bài hát để các con hiểu hơn về sự hy sinh của những người lính, của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ đó biết trân trọng và tự hào hơn về lịch sử dân tộc", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ giáo viên cũng cho rằng, phần minh họa của các học sinh góp phần quan trọng tạo nên sức lan tỏa cho tiết mục. Đặc biệt, hình ảnh em học sinh múa chính với biểu cảm giàu cảm xúc đã khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt.

"Các con đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Chính sự hồn nhiên, đầy cảm xúc của các con đã làm cho tiết mục trở nên trọn vẹn hơn", cô nói.

Trước những so sánh với ca sĩ Hòa Minzy, Thanh Huyền cho biết, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Bản thân cô đánh giá cao phiên bản của nữ ca sĩ và cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là ai hát hay hơn, mà là giá trị của bài hát được lan tỏa.

Màn reaction của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung các màn trình diễn.