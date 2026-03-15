Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NSND Mỹ Uyên rộn ràng đi bầu cử, tự hào ngày hội non sông

Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ hình ảnh đi bỏ phiếu lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngay từ sáng sớm 15/3, các sao Việt đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu và nhanh chóng cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân, kèm theo những dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc tự hào của ngày hội non sông.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh đi bầu cử.



Không chỉ thế, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc "Niềm tin từ lá phiếu", góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của công dân. Ca khúc ra đời nhân cuộc vận động sáng tác chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Hội Âm nhạc TP.HCM phát động.

NSND Mỹ Uyên đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đi bầu cử vào sáng 15/3. Nữ nghệ sĩ cho biết cô cùng bạn bè hẹn nhau diện áo dài đến điểm bỏ phiếu. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ khán giả, với nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh chỉn chu, trang trọng của nữ diễn viên trong ngày đặc biệt.

MC Quyền Linh đăng tải hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu, ghi lại khoảnh khắc giản dị trong ngày thực hiện quyền công dân. Bài đăng của nam MC nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh gần gũi, tích cực của anh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đăng tải hình ảnh đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Khoảnh khắc giản dị của nam nhạc sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang cho biết anh đã có mặt tại điểm bầu cử từ khá sớm, khoảng 6h30 sáng. Nam MC chia sẻ hình ảnh ghi lại không khí nghiêm túc, trật tự tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước công tác chuẩn bị chu đáo.

Trong khi đó, 3 hoa hậu: Lương Thùy Linh, Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cũng tươi cười trong trang phục giản dị nhưng thanh lịch trong ngày đi bầu cử.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng cập nhật hình ảnh tại điểm bầu cử. Người đẹp cho biết cô cảm thấy tự hào khi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Bài đăng của nàng hậu nhận được nhiều lượt chia sẻ từ người hâm mộ, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực trong ngày đặc biệt.