1. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị thiếu máu?

Khi mang thai, thể tích máu trong cơ thể người mẹ tăng lên đáng kể để đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng thai nhi. Sự gia tăng này khiến nồng độ hemoglobin - thành phần giữ vai trò vận chuyển oxy đi khắp cơ thể tăng cao.

Nguyên nhân hàng đầu của thiếu máu thai kỳ là thiếu sắt, loại vi chất cốt lõi để tổng hợp hemoglobin. Ngoài ra, sự thiếu hụt acid folic và vitamin B12 cũng làm gián đoạn quá trình sản xuất hồng cầu khỏe mạnh.

Nguy cơ này càng cao hơn ở những phụ nữ có tiền sử thiếu máu trước khi mang thai, mang đa thai, khoảng cách giữa hai lần sinh quá gần, bị ốm nghén nặng kéo dài khiến ăn uống kém hoặc mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Khi lượng oxy cung cấp cho các mô và cơ quan không đủ, cơ thể mẹ bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo. Do đó, chóng mặt, hoa mắt hay mệt mỏi kéo dài không đơn thuần là biểu hiện bình thường của thai kỳ mà có thể cảnh báo tình trạng thiếu máu nhiều thai phụ dễ bỏ qua.

2. Những dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn trong thai kỳ

Chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi có thể cảnh báo tình trạng thiếu máu khi mang thai. Ảnh minh hoạ AI

Ở giai đoạn đầu hoặc mức độ nhẹ, các triệu chứng thường diễn tiến âm thầm và rất dễ nhầm lẫn vào những thay đổi thông thường của thai kỳ.

Dấu hiệu phổ biến nhất là cảm giác mệt mỏi, uể oải kéo dài ngay cả khi mẹ bầu đã nghỉ ngơi đầy đủ. Nhiều người thường xuyên thấy hoa mắt, chóng mặt, choáng váng khi đang ngồi hoặc nằm rồi đứng dậy đột ngột. Da trở nên xanh xao, môi, lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân nhợt nhạt.

Khi tình trạng thiếu máu rõ rệt hơn, thai phụ có thể gặp hiện tượng tim đập nhanh, đánh trống ngực, hụt hơi hoặc khó thở nhẹ khi đi bộ nhanh, leo cầu thang. Một số trường hợp còn giảm khả năng tập trung, hay quên, đau đầu âm ỉ...

Thiếu máu kéo dài không chỉ khiến mẹ bầu suy giảm thể lực, giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như: sảy thai, sinh non, băng huyết sau sinh hay chậm hồi phục hậu sản.

Đối với thai nhi, việc thiếu hụt nguồn cung oxy và dưỡng chất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng. Trẻ sinh ra từ những người mẹ bị thiếu máu nặng có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng bào thai, sinh non, nhẹ cân và suy giảm dự trữ sắt ngay trong những tháng đầu đời.

3. Phòng ngừa thiếu máu khi mang thai

Biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa thiếu máu dinh dưỡng là cần có chế độ ăn uống đầy đủ chất, đa dạng thực phẩm và bổ sung thực phẩm giàu sắt.

Trong thực đơn hằng ngày, mẹ bầu cần xây dựng thực đơn đa dạng, ưu tiên các thực phẩm giàu sắt dễ hấp thu từ nguồn động vật như: thịt đỏ nạc, gan động vật ăn với lượng hợp lý, gia cầm, cá, trứng kết hợp cùng các nguồn sắt thực vật như các loại đậu, hạt và rau xanh đậm...

Việc bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C như: cam, bưởi, ổi, cà chua hay ớt chuông trong bữa ăn sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt. Lưu ý, nên tránh uống trà đặc, cà phê hoặc dùng thực phẩm giàu canxi cùng thời điểm với bữa ăn giàu sắt hay lúc uống viên sắt để không làm giảm hiệu quả hấp thu.

Do nhiều triệu chứng lâm sàng dễ bị che lấp bởi biểu hiện thai nghén, cách chính xác nhất để nhận diện thiếu máu là thực hiện xét nghiệm công thức máu trong các lần khám thai định kỳ.

Theo đó, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ thiếu máu cũng như dự trữ sắt của cơ thể để đưa ra phác đồ phù hợp. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng, việc bổ sung viên sắt và acid folic cần tuân thủ đúng liều lượng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.