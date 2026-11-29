Tự mua thuốc đặt, viêm âm đạo liên tục tái phát

Xuất hiện triệu chứng ra nhiều khí hư màu trắng đục, vón cục đặc như bã đậu, kèm cảm giác ngứa rát âm hộ dữ dội, tăng nhiều về đêm và đau khi quan hệ, chị T.L. cảm thấy vô cùng bất an. Do tâm lý e ngại khi gặp vấn đề tế nhị, chị chọn giải pháp ra hiệu thuốc gần nhà tự mua thuốc đặt âm đạo sử dụng trong 5 ngày.

Thời gian đầu, các triệu chứng ngứa rát có dấu hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ngừng thuốc, tình trạng viêm nhiễm lại bùng phát trở lại, mức độ khó chịu không giảm. Nhận thấy bệnh không khỏi, chị L. quyết định đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Bắc Ninh.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện soi tươi dịch âm đạo, các bác sĩ phát hiện tình trạng âm hộ đỏ nhẹ, có vết trợt do gãi, khí hư bám đặc thành âm đạo. Kết quả soi tươi ghi nhận sự hiện diện của nấm men.

Chủ động thăm khám là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý phụ khoa. Ảnh: BVCC

Để xác định chính xác nguyên nhân gây viêm nhiễm và tìm hướng điều trị phù hợp, bác sĩ chỉ định xét nghiệm nuôi cấy vi nấm định danh và làm kháng nấm đồ tự động từ mẫu dịch âm đạo của chị L.

Kết quả cho thấy bệnh nhân nhiễm Candida glabrata, một chủng nấm non-albicans, thay vì Candida albicans – chủng thường gặp trong các trường hợp nhiễm nấm âm đạo.

Candida glabrata, chủng nấm có thể khó điều trị

Theo BS. Nguyễn Thị Hoài Linh – Chuyên khoa Sản phụ khoa của bệnh viện, Candida glabrata có những đặc điểm khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp nhiều khó khăn.

Loại nấm này thường không tạo giả sợi hay sợi nấm điển hình, khiến việc phát hiện qua phương pháp soi tươi thông thường gặp nhiều hạn chế, có thể bị bỏ sót.

Ngoài ra, Candida glabrata có độ nhạy cảm thấp với một số thuốc kháng nấm thuộc nhóm azole, đặc biệt là Fluconazole – loại thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị nhiễm nấm. Một số trường hợp có thể kháng thuốc hoặc không đáp ứng với phác đồ azole thông thường, khiến bệnh kéo dài, tái phát và cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn.

Việc tự ý sử dụng thuốc khi chưa xác định đúng tác nhân gây bệnh có thể khiến người bệnh điều trị không phù hợp, làm chậm quá trình kiểm soát viêm nhiễm và tăng nguy cơ tái phát. Với trường hợp của chị L., kết quả nuôi cấy và kháng nấm đồ giúp bác sĩ xác định chủng nấm, từ đó lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Sau khi xác định tác nhân gây bệnh và dựa trên kết quả kháng nấm đồ, bác sĩ điều chỉnh phác đồ sang sử dụng Nystatin 100.000 IU đặt âm đạo liên tục trong 14 ngày, kết hợp hướng dẫn vệ sinh đúng cách, kiêng quan hệ tình dục và không thụt rửa âm đạo.

Sau khi hoàn thành phác đồ, chị L. hết triệu chứng ngứa rát, dịch âm đạo trở lại bình thường và kết quả xét nghiệm vi nấm âm tính.

Cách phòng ngừa viêm âm đạo do nấm tái phát

Từ ca bệnh của chị L., bác sĩ Linh khuyến cáo chị em không nên tự ý mua thuốc đặt hoặc thuốc uống khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khí hư đổi màu, khí hư trắng vón cục, ngứa rát âm hộ, đau khi giao hợp hay tiểu buốt. Người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Với những trường hợp viêm âm đạo điều trị nhiều lần không khỏi hoặc thường xuyên tái phát, việc soi tươi có thể chưa đủ. Bệnh nhân cần được cân nhắc thực hiện xét nghiệm nuôi cấy, định danh chủng nấm và làm kháng nấm đồ để lựa chọn thuốc phù hợp.

Khi đã có đơn thuốc từ bác sĩ, người bệnh cần tuân thủ đủ liều, đủ thời gian chỉ định, tuyệt đối không tự ý dừng thuốc khi thấy triệu chứng vừa thuyên giảm.

Bên cạnh đó, chị em cần chú ý vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh phù hợp, không thụt rửa sâu vào âm đạo để tránh ảnh hưởng đến hệ vi sinh tự nhiên. Nên chọn quần lót chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt, thay đồ lót thường xuyên và giữ vùng kín khô thoáng.

Trong thời gian điều trị viêm nhiễm, người bệnh cần thực hiện hướng dẫn của bác sĩ về quan hệ tình dục, tránh gây kích ứng hoặc tổn thương niêm mạc âm đạo.

Viêm âm đạo do nấm là bệnh lý phổ biến, có thể gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, chị em nên chủ động thăm khám sớm, tránh tự điều trị kéo dài khiến bệnh khó kiểm soát.