Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2"

Thứ hai, 06:33 23/03/2026 | Đẹp

Diễn viên Khả Như – đảm nhận vai chính Minh Như trong “Quỷ nhập tràng 2” – ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng nhan sắc cuốn hút và vóc dáng quyến rũ.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 1.

Được biết đến rộng rãi với danh xưng “mỹ nữ làng hài”, Khả Như là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu hành trình sự nghiệp đa dạng: từ sân khấu kịch, gameshow, ca hát cho đến điện ảnh. Sinh năm 1987, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt phim đạt doanh thu trăm tỷ như Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu, Nhà bà Nữ, Mai… nhưng phải đến Quỷ nhập tràng, Khả Như mới thực sự có cú bứt phá mang tính bước ngoặt.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 2.

Trong vai Minh Như – người phụ nữ bị nhập trong Quỷ nhập tràng 1, Khả Như khiến khán giả ám ảnh bởi loạt phân đoạn nặng đô, từ ăn đồ sống đến những khoảnh khắc biến dạng tâm lý ghê rợn. Thành công của vai diễn không chỉ giúp phim lập kỷ lục doanh thu mà còn khiến hình ảnh Minh Như trở thành biểu tượng khó quên của dòng phim kinh dị Việt.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 3.

Chia sẻ về lần trở lại với Quỷ nhập tràng 2, Khả Như cho biết: "Tôi thấy phần 2 nặng đô hơn rất nhiều. Cảnh nào cũng nổi da gà. Riêng cảnh ngã xuống hồ nhuộm là ám ảnh thật sự với tôi". Theo Khả Như, phần tiền truyện sẽ là “khởi đầu cho tất cả”, nơi những câu hỏi ở phần 1 sẽ dần có lời giải, và khán giả sẽ hiểu rõ vì sao mọi bi kịch lại xảy ra.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 4.

Khả Như từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu hài, truyền hình và điện ảnh Việt. Với ngoại hình nổi bật, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 5.

Đầu năm 2026, Khả Như tham gia bộ phim Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang. Cô vào vai Thắm - một người phụ nữ mưu mô. Thắm trở thành yếu tố gây ức chế bởi hàng loạt hành động "thủ đoạn" của mình. Khán giả nhận xét với nét diễn tự nhiên, Khả Như góp phần mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tác phẩm.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 6.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Khả Như còn lấn sân kinh doanh. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, nữ diễn viên tích góp được khối tài sản đáng nể. Năm 2020, cô đảm nhận vai trò giám đốc điều hành một công ty truyền thông. Công ty mà Khả Như làm việc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phim ảnh. Một số phim họ đã đầu tư như: Trạng Quỳnh, Anh thầy ngôi sao, Siêu quậy có bầu, Chị chị em em...

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 7.

Không chỉ ghi điểm ở khả năng diễn xuất, Khả Như còn gây ấn tượng mạnh với nhan sắc đời thường, thậm chí được nhận xét là xinh đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm giúp cô tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị &quot;Quỷ nhập tràng 2&quot; - Ảnh 8.

Về đời tư, Khả Như vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Huỳnh Phương. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội. Tuy vậy, họ vẫn chọn cách im lặng, không công khai chuyện tình cảm. Khả Như từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.

Mai Trang/VOV.VN
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Cùng chuyên mục

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Thời trang - 21 giờ trước

GĐXH - Huyền Baby mới đây khoe lễ kỉ niệm 13 năm ngày cưới chồng doanh nhân trong không khí lãng mạn và ngọt ngào. Ngoài hôn nhân hạnh phúc, hotgirl Hà thành đời đầu còn giữ được sắc vóc trẻ đẹp.

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam dự Chung kết Miss World Vietnam 2025

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam dự Chung kết Miss World Vietnam 2025

Đẹp - 1 ngày trước

Ban tổ chức Miss World Vietnam vừa xác nhận sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World - bà Julia Morley và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata tại đêm Chung kết sắp tới.

Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng

Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê

Đẹp - 1 ngày trước

Lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt sáng giúp nữ ca sĩ Han Sara dễ thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.

'Bóc giá' set đồ gần 900 triệu đồng dạo phố của Lương Thùy Linh

'Bóc giá' set đồ gần 900 triệu đồng dạo phố của Lương Thùy Linh

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với outfit gần 900 triệu đồng, gồm áo bandeau satin, túi Dior và dây chuyền Van Cleef & Arpels. Khám phá xu hướng "đồ ngủ xuống phố" độc đáo của thời trang 2026.

Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'

Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'

Đẹp - 3 ngày trước

Ngọc Hương theo đuổi phong cách nữ tính. Nữ diễn viên hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2".

Hình ảnh khác lạ của Tóc Tiên sau ly hôn

Hình ảnh khác lạ của Tóc Tiên sau ly hôn

Đẹp - 3 ngày trước

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Touliver, nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo.

Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnh

Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnh

Đẹp - 4 ngày trước

Giữa những tranh luận về sự khác biệt giữa nhan sắc trong video do người đi đường ghi lại và hình ảnh tự đăng lên mạng, bạn gái Văn Thanh phản hồi thẳng thắn.

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Đẹp
Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Thời trang
Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Đẹp
Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top