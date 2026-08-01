Nhan sắc mỹ nhân VTV đóng chính phim lịch sử đang gây chú ý phòng vé

Sắc vóc mỹ nhân đóng nữ thần Athena trong bom tấn 'The Odyssey'Đẹp -
Vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" giúp Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút với tạo hình ấn tượng và diễn xuất được đánh giá cao.
Con gái Quyền Linh gây chú ý ở New YorkĐẹp -
GĐXH - Lọ Lem Mai Thảo Linh gây chú ý với gu thời trang ấn tượng, loạt túi xách xa xỉ tại New York. Cô nàng thể hiện vẻ đẹp và sự tự tin trong từng outfit tại chuyến du lịch cùng gia đình.
Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' gợi cảm ở tuổi 38Đẹp -
GĐXH - Ở tuổi 38, ca sĩ Bảo Thy duy trì vóc dáng thon gọn và theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính.
Vóc dáng nữ ca sĩ đẹp 'không góc chết'Đẹp -
Karina (aespa) trở thành tâm điểm tại đại nhạc hội Waterbomb với gương mặt được ví như đồ họa AI, vóc dáng nổi bật và phong thái tự tin. Màn xuất hiện tiếp tục cho thấy sức hút thời trang và giá trị thương mại của nữ thần tượng sinh năm 2000.
Đắp mặt nạ chuối đem lại lợi ích gì cho làn da?Đẹp -
GĐXH - Trong quả chuối sở hữu vô vàn công dụng làm đẹp cho da? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn các cách làm mặt nạ chuối đơn giản ngay tại nhà.
Một sao nữ 'đụng hàng' với Tăng Thanh HàĐẹp -
GĐXH - Tăng Thanh Hà và Khả Ngân trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lựa chọn mẫu váy và Swan bag đến từ nhà mốt xa xỉ hàng đầu của Pháp.
Văn Mai Hương gợi cảm ở tuổi 32Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Văn Mai Hương tự tin diện bikini hai mảnh, khoe sắc vóc gợi cảm ở tuổi 32.
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe dáng thanh mảnh với phong cách tối giảnĐẹp -
Không cần trang phục cầu kỳ, Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa nhờ vóc dáng thon gọn và visual trong veo trong loạt ảnh mới.
Tuổi 49 của Thanh ThảoĐẹp -
GĐXH - Thanh Thảo ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và quyến rũ. Những khoảnh khắc diện áo tắm mới đây khiến fans ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi trung niên của nữ ca sĩ.
Tam Triều Dâng khoe eo thon cùng phong cách chuẩn Y2KĐẹp -
Tam Triều Dâng khiến mạng xã hội xôn xao khi khoe vóc dáng thon gọn trong outfit chuẩn Y2K.