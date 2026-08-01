Nhan sắc mỹ nhân VTV đóng chính phim lịch sử đang gây chú ý phòng vé

Sinh năm 2003 tại Ba Vì, Nguyễn Thùy Dương vốn không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả phim truyền hình VTV. Cô từng tham gia một số dự án như “Đấu trí”, “Không ngại cưới chỉ cần một lý do”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Cha tôi người ở lại”, “Gia đình trái dấu”... Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Thùy Dương vẫn để lại ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc nổi bật.