Văn Mai Hương gợi cảm ở tuổi 32

Nổi danh từ Vietnam Idol 2010 với vị trí là Á quân và dần khẳng định được vị thế giọng hát của mình trong nền nhạc Việt bởi một giọng hát kỹ thuật, Văn Mai Hương là ca sĩ sớm nổi từ khi còn rất trẻ tuổi. Các ca khúc đã phát hành được chú ý: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Nghe nói anh sắp kết hôn…