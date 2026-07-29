Một sao nữ 'đụng hàng' với Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà và Khả Ngân "đụng hàng" khi cùng diện một mẫu đầm nude.

Tăng Thanh Hà và Khả Ngân mới đây thu hút sự chú ý khi cùng diện mẫu váy và túi Swan bag của Chloé - thương hiệu thời trang cao cấp Pháp. Dù chọn cùng một thiết kế, Tăng Thanh Hà và Khả Ngân mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt, thể hiện qua vóc dáng và thần thái riêng.

Với Hà Tăng, thiết kế này được cho là phù hợp với hình ảnh thanh lịch mà "ngọc nữ" theo đuổi suốt nhiều năm. Gam màu kem nude hài hòa với làn da sáng, trong khi phần corset ôm nhẹ cùng chi tiết ren mảnh giúp tôn lên bờ vai thanh thoát và vóc dáng mảnh mai. Điểm cộng là layout tóc đen xoã tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng của "bà mẹ 3 con", tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa phảng phất tinh thần phóng khoáng của nhà mốt Pháp.

Khi tạo dáng trước khung cảnh biển thơ mộng, khí chất nhẹ nhàng, thư thái của Hà Tăng càng được tôn lên rõ nét. Không cần quá nhiều phụ kiện hay cách tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế.

Trong khi đó, Khả Ngân sở hữu diện mạo trẻ trung, năng lượng nhưng diện thiết kế này lại gây nhiều tranh cãi vì bị cho là chưa thực sự tôn dáng, đặc biệt ở phần draping khiến diện mạo nữ diễn viên trông đầy đặn hơn.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều bình luận nhận xét: "Sao trang phục dìm quá vậy? Không nói là không biết Khả Ngân"; "Face đẹp mà trang phục dìm dữ quá"; "So với thời điểm bị sụt cân thì Ngân giờ rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn nhưng trang phục chưa hợp"... Trước đó, Khả Ngân từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi trải qua giai đoạn sụt cân nghiêm trọng vì tình hình sức khỏe không ổn định. Năm 2021, nữ diễn viên chỉ nặng khoảng 42kg dù sở hữu chiều cao gần 1m7, thân hình gầy gò đến mức lộ rõ xương ức, cánh tay khẳng khiu.

Hậu trường sự kiện có thể thấy trang phục khá "dìm hàng" Khả Ngân.

Những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân tươi tắn, rạng rỡ hơn. Gương mặt "có da có thịt" cùng thần thái tự tin giúp Khả Ngân ghi điểm theo cách riêng.