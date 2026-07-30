Vóc dáng nữ ca sĩ đẹp 'không góc chết'

Đắp mặt nạ chuối đem lại lợi ích gì cho làn da?Đẹp -
GĐXH - Trong quả chuối sở hữu vô vàn công dụng làm đẹp cho da? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn các cách làm mặt nạ chuối đơn giản ngay tại nhà.
Một sao nữ 'đụng hàng' với Tăng Thanh HàĐẹp -
GĐXH - Tăng Thanh Hà và Khả Ngân trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lựa chọn mẫu váy và Swan bag đến từ nhà mốt xa xỉ hàng đầu của Pháp.
Văn Mai Hương gợi cảm ở tuổi 32Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Văn Mai Hương tự tin diện bikini hai mảnh, khoe sắc vóc gợi cảm ở tuổi 32.
Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe dáng thanh mảnh với phong cách tối giảnĐẹp -
Không cần trang phục cầu kỳ, Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa nhờ vóc dáng thon gọn và visual trong veo trong loạt ảnh mới.
Tuổi 49 của Thanh ThảoĐẹp -
GĐXH - Thanh Thảo ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và quyến rũ. Những khoảnh khắc diện áo tắm mới đây khiến fans ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi trung niên của nữ ca sĩ.
Tam Triều Dâng khoe eo thon cùng phong cách chuẩn Y2KĐẹp -
Tam Triều Dâng khiến mạng xã hội xôn xao khi khoe vóc dáng thon gọn trong outfit chuẩn Y2K.
Lương Bích Hữu 'Dằm trong tim' gợi cảm ở tuổi 42Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như thuở đôi mươi dù đang ở độ tuổi 42.
Khả Ngân diện đầm lụa hai dây khoe trọn bờ vai thon gầyĐẹp -
Khả Ngân khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa khi diện đầm lụa hai dây khoe bờ vai thon gầy cùng nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới.
Thanh Thủy 'đọ sắc' với nàng hậu sở hữu đôi chân dài 1m22Đẹp -
GĐXH - Thanh Thủy và Lương Thùy Linh gây chú ý với vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ tại sự kiện ở Hà Nội. Màn 'đọ sắc' của 2 nàng hậu khiến khán giả phải trầm trồ.
Giảm mỡ bụng với 10 tư thế yoga đơn giản mỗi ngàyĐẹp -
Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn là yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa, kháng insulin và bệnh tim mạch...