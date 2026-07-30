Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' gợi cảm ở tuổi 38

Thứ năm, 11:34 30/07/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ở tuổi 38, ca sĩ Bảo Thy duy trì vóc dáng thon gọn và theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Thy đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ diện áo bikini màu cam quyến rũ kết hợp với chân váy jean tôn làn da trắng mịn, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, nhiều người nhận xét cô trẻ trung và quyến rũ hơn sau khi kiên trì giảm cân trong thời gian qua.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 2.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy đang sở hữu vóc dáng cân đối với vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 3.

Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi U40 và sau khi sinh con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Trước đó, Bảo Thy khiến nhiều người ngạc nhiên trong hình ảnh diện bộ đồ bơi tối giản, kết hợp kính râm và mái tóc xoăn nhẹ, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 4.

Bảo Thy sinh năm 1988 từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 5.

Người hâm mộ nhận xét Bảo Thy có sắc vóc trẻ trung, làn da trắng hồng. Nhan sắc của cô luôn khiến dân mạng trầm trồ. Ngoại hình Bảo Thy hiện tại được nhiều fan khen 'xinh đẹp như nữ thần', 'lão hóa ngược'.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 7.

'Công chúa bong bóng' cho biết, cô từng lo lắng khi nhan sắc xuống cấp trầm trọng sau sinh con trai. Thời gian qua nữ ca sĩ nỗ lực giảm cân, lấy lại dung mạo quyến rũ.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 8.

Bảo Thy từng chia sẻ, ăn theo chế độ eat clean, tập yoga và đi bộ khi rảnh rỗi để tiêu hao năng lượng, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 10.

Là ca sĩ thành công với dòng nhạc teen-pop từng gây bão Vbiz, Bảo Thy từng bước khẳng định vị thế của mình. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy tạm dừng sự nghiệp để lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019. Kể từ đó, giọng ca "Công chúa bong bóng" dành thời gian cho gia đình nhỏ và hạn chế tham gia showbiz.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 12.

Tháng 11/2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành toàn thời gian cho con trai cưng. Nói về lý do chưa quay lại sự nghiệp ca hát, Bảo Thy chia sẻ rằng bản thân vẫn chưa thể xa con lâu được.

Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' U40 xinh trẻ bất ngờ, viên mãn bên chồng con - Ảnh 14.

Bảo Thy từng tâm sự, ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là một cô công chúa ở đời thực.

(Ảnh: FB nhân vật)

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