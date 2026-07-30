Bảo Thy 'Công chúa bong bóng' gợi cảm ở tuổi 38

Là ca sĩ thành công với dòng nhạc teen-pop từng gây bão Vbiz, Bảo Thy từng bước khẳng định vị thế của mình. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy tạm dừng sự nghiệp để lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019. Kể từ đó, giọng ca "Công chúa bong bóng" dành thời gian cho gia đình nhỏ và hạn chế tham gia showbiz.