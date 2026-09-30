Nhan sắc 'nóng bỏng' gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026

8 giờ trước

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng.