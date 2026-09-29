Mê mẩn nhan sắc Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt. Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.