Tuổi 32 của ca sĩ Thiều Bảo Trâm

1 ngày trước

GĐXH - Khổ qua (mướp đắng) là loại quả quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, thường được chế biến thành các món canh, xào hoặc luộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khổ qua còn là một "thần dược" tự nhiên cho làn da.