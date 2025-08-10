Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật
GĐXH - Một tuần trước nhập viện vì tiền sản giật, sản phụ có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.
Sản phụ bị tiền sản giật, huyết áp tăng đến 240/140 mmHg
Sản phụ (39 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) được người nhà đưa đến Khoa Cấp Cứu, BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân, huyết áp lên đến 240/140 mmHg, mạch 120 lần/phút – dấu hiệu rõ ràng của cơn sản giật nguy kịch.
Theo người nhà cho biết, sản phụ đang mang thai lần ba, ở tuần thai khoảng 36–37. Trong suốt thai kỳ, chị T. khám thai định kỳ tại phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, khoảng một tuần trước nhập viện, chị có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, chẩn đoán sản phụ bị sản giật nặng và kích hoạt quy trình cấp cứu sản khoa khẩn cấp. Sản phụ được xử trí cắt cơn giật, hạ huyết áp tích cực và chuyển thẳng lên phòng mổ để mổ lấy thai cấp cứu.
Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương và thành công. Một bé trai nặng 2.400 gram cất tiếng khóc chào đời. Sau mổ, sản phụ tiếp tục được theo dõi sát tại Sản – phụ khoa, kiểm soát tốt tình trạng co giật và nguy cơ băng huyết. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Dự kiến, chị T. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Dấu hiệu tiền sản giật, phụ nữ mang thai cần biết
BS. CKI. Trần Văn Hùng – Trưởng Khoa Sản Phụ Khoa chia sẻ: “Tiền sản giật – sản giật – hội chứng HELLP là những biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Các triệu chứng thường khởi phát ở 3 tháng cuối thai kỳ, với dấu hiệu đặc trưng như tăng huyết áp, đau đầu, chóng mặt, phù tay chân, rối loạn thị giác…”
BS Hùng cũng khuyến cáo: Sản phụ cần theo dõi thai kỳ đều đặn tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào – đặc biệt là tăng huyết áp trong thai kỳ – cần đến khám ngay để được theo dõi và can thiệp kịp thời. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, tiền sản giật có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và bé.
