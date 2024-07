Nhậu say, đến nhà đoạt mạng em trai

Ngày 18/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang tạm giữ Phạm Văn Hồng Vũ (SN 1968, quê Châu Thành, Long An) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.



Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân của Vũ là em trai ruột, ông Phạm Văn Hồng Lợi (SN 1971, ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

2 anh em Vũ và Lợi có mâu thuẫn dai dẳng nhiều năm nay. Chiều 17/7, sau khi đến nhà bạn nhậu, Vũ chạy xe máy đến nhà Lợi để giải quyết mâu thuẫn.

Hai bên lớn tiếng cự cãi và dẫn đến xô xát. Vũ chụp con dao đâm vào ngực anh Lợi khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Người nhà đưa Lợi vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến 22h cùng ngày, Lợi không qua khỏi.

Công an huyện Châu Thành bắt giữ Vũ, hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xử lý theo thẩm quyền.