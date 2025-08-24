Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu
Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngày 24-8, Công an TP HCM tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Phú Giáo. Nạn nhân là T.H.L (SN 1990, quê Gia Lai).
Trước đó, vào chiều tối 23-8, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại nhà số 103, đường Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1, xã Phú Giáo, TP HCM. Đến khoảng 20 giờ, 3 người vào nhà nghỉ ngơi, chỉ còn Nguyễn Tấn Quí và anh L. tiếp tục ngồi lại.
Một lúc sau, anh L. bất ngờ đi vào nhà từ cửa sau rồi ngã xuống nệm giữa nhà trong tình trạng người đầy máu.
Tới kiểm tra, mọi người mới tá hỏa phát hiện trên người anh L. có nhiều vết thương, máu kéo dài từ cửa sau vào đến trong phòng.
Dù được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong.
Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí (SN 1985, quê Gia Lai) sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và tử thi.
Với tinh thần khẩn trương, chỉ sau 2 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tấn Quí khi đối tượng đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động thuộc ấp 7, xã Phú Giáo.
