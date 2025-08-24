Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?
GĐXH - Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Với thủ đoạn này, các đối tượng nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò "lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng" để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi bị hại "sập bẫy", các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch... rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma" và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng gồm Nguyễn Thanh Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ), Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội rửa tiền.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.
Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán biệt danh “Tuấn trọc” ở Đồng NaiPháp luật - 24 phút trước
Tối 23/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, do “Tuấn trọc” cầm đầu, ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Triệt phá đường dây lừa đảo bán đá “đổ thạch”, chiếm đoạt 10 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo qua không gian mạng bằng hình thức livestream bán đá “đổ thạch”, bắt giữ và vận động đầu thú 11 đối tượng, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạyPháp luật - 19 giờ trước
Sau khi tông vào xe máy gây chết người, chiếc xe đưa đón công nhân tại Gia Lai tiếp tục chạy, tài xế giải thích "vì không biết có va chạm".
Ninh Bình: Tạm giữ đối tượng hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải HậuPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.
Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
Cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, thao túng tâm lý học sinh đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số em thậm chí bị dụ dỗ rời khỏi nhà, đi xa khỏi địa phương, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng.
Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?Pháp luật - 1 ngày trước
Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ điPháp luật - 1 ngày trước
Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (tỉnh Lâm Đồng) khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.