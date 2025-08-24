Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò "lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng" để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi bị hại "sập bẫy", các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch... rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma" và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng gồm Nguyễn Thanh Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ), Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội rửa tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.