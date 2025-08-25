Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành
GĐXH - Bên cạnh không khí hân hoan, tự hào của hàng vạn người dân trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, vẫn còn đó những hình ảnh "chưa đẹp" về ý thức cộng đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đã và đang xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan của sự kiện trọng đại.
Ngày 25/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong các ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Trong đó, tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, sau buổi Tổng hợp luyện, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát những luống hoa được trồng, chăm sóc nhiều tuần liền để chuẩn bị cho ngày lễ lớn.
Nghiêm trọng hơn là tình trạng chen lấn, xô đẩy, cố tình vượt qua hàng rào an ninh đã tạo ra cảnh tượng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều trường hợp sử dụng flycam trái phép trong khu vực cấm bay đã bị phát hiện.
Đáng buồn hơn, một số cá nhân còn có thái độ bất hợp tác, cãi vã khi được các lực lượng chức năng nhắc nhở, làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung giữ gìn trật tự.
Trước thực trạng này, Công an TP Hà Nội cho biết đã có những biện pháp xử lý kiên quyết. Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện, một lực lượng khổng lồ với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 5.000 nhân sự an ninh cơ sở đã được huy động.
Lực lượng chức năng đã nghiêm khắc nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi gây rối. Lực lượng CSGT cũng đã xử phạt nhiều trường hợp cố tình đi xe vào khu vực cấm. Đặc biệt, một số cá nhân có hành vi chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời toàn bộ flycam sử dụng trái phép đều bị thu giữ theo quy định.
Chỉ còn ít ngày nữa, buổi Tổng duyệt cuối cùng và Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra. Đây là niềm tự hào chung của cả dân tộc. Yêu nước không chỉ là niềm hân hoan trong lòng mà còn thể hiện qua những hành động văn minh, dù là nhỏ nhất.
Việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan và tuân thủ các quy định an ninh chính là cách thể hiện lòng tự tôn dân tộc một cách thiết thực nhất. Hãy để lại sau ngày hội là những nụ cười, những kỷ niệm đẹp và niềm tự hào trọn vẹn, chứ không phải là rác thải và những hình ảnh xấu xí.
Xem thêm video được quan tâm:
Dàn pháo lễ đông loạt khai hỏa, mở màn buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
